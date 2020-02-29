台灣兩廳院國際團隊演出遭腰斬　即日起可全額退費

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）受新冠疫情影響，跨國籍團隊來台演出難度亦增，本預計於台灣國際藝術節演出的里米尼紀錄劇團以及巴希瓦現代舞團節目遭腰斬。

世界知名以色列舞團巴希瓦現代舞團以獨特的gaga肢體技巧及奔放又灑脫的舞風聞名全球，原定於台灣、日本及中國進行上半年巡演。然而，以色列政府已公告亞洲地區為高風險的旅遊警示區，舞團與上海、埼玉的邀演單位及兩廳院共同討論後，決定取消此次亞洲巡迴演出。

兩廳院表示，巴希瓦現代舞團將取消演出《委內瑞拉》，原訂3月21日及22日的Gaga工作坊也同步取消。已購買票券的觀眾，自即日起至4月22日止可辦理全額退票。

此外，兩廳院說明，里米尼紀錄劇團製作所屬的瑞士洛桑Vidy劇院，受亞洲疫情影響，原先規劃以減少製作團隊人員規模，延長裝台時間，讓台北演出仍得以順利進行。

然而，瑞士境內於26日出現首名新冠肺炎確診案例。近日觀察歐洲疫情有擴大的趨勢。原團隊的法國、義大利及瑞士等成員難以組織。故瑞士洛桑Vidy劇院與劇團、兩廳院共同再次評估後，決定取消此次台灣演出。

兩廳院強調，原3月4日及3月5日已完成換票手續的觀眾，兩廳院售票系統客服將以簡訊通知此取消資訊，請觀眾留意手機訊息﹔持3月4日至3月14日演出票券觀眾，即日起至3月28日（含）止可辦理全額退票。

里米尼紀錄劇團擅長將城市公共空間轉化為私密劇場，創作範圍涵蓋劇場、廣播劇、電影以及裝置等，持續以創新的手法做劇場，用不尋常的觀點去檢視真實世界。

楊景翔演劇團《我為你押韻-情歌Revival》3月6日至8日即將於國家戲劇院連演四場，本劇自2011年首演以來連續6年巡演，累積近百場的演出能量，是台灣最賣座的舞台劇之一。本次將重製經典作品，從小劇場登上大舞台，詳細資訊請見兩廳院售票系統。