【武漢肺炎】 全球71國犯「恐韓症」、連中國也「厭韓」 南韓民眾連署罷免文在寅總統

圖為文在寅總統(右) 28日接受體溫檢測情形 (美聯社) 圖為文在寅總統(右) 28日接受體溫檢測情形 (美聯社)

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報) 南韓武漢肺炎確診人數，目前僅次於中國，居全球第二 ! 南韓媒體引據韓國外交部29日消息指出，截至29日上午6時，因新型冠狀病毒（COVID-19）疫情針，對韓國採取入境管制措施的國家和地區，已增至71個。

中央社報導，目前全球似乎掀起「恐韓症」，甚至據信是武漢肺炎 (新冠病毒) 起源地的中國也產生「厭韓」情結。

報導指出韓國「朝鮮日報」以「Korean phobia（恐韓症）擴散至世界各角落」為題，報導中國、越南、英國、墨西哥等全球「厭惡」韓國人的消息。

越南一家社群媒體甚至把韓國（South Korea）和冠狀病毒（Coronavirus）英文字樣，合而為一成為South Korona。

由於南韓總統文在寅抗疫不力，韓國國內呼籲彈劾文在寅的聲浪日益高漲，截至28日傍晚，連署人數已逼近130萬。

據了解，韓國總統文在寅的支持率下滑到去年11月以來的最低點。此時韓國政府處理新型冠狀病毒疫情的方式，包括致贈中國口罩、對中國旅客開放邊界之舉更是飽受抨擊。

相關新聞 【武漢肺炎】南韓29日上午武漢肺炎確診新增594例 逼近3千大關

外電稱南韓總統府青瓦台網站貼出的請願書寫道：

「看著文總統回應2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎），彷彿看到的是中國國家主席，而不是韓國總統。」

請願書寫道，在南韓口罩供應不足的情況下，文在寅還送了300萬個口罩到中國；文在寅政府全面禁止來自中國武漢疫區的人員入境，卻未對其他省分的中國旅客關閉邊境。

首爾民眾28日在一家百貨公司外大排長龍, 等著買口罩 (美聯社)

在此同時，南韓外交部雖然對各國駐韓外交使節說明韓國疫情防控情況，呼籲各國不要盲目恐慌，採取不必要的過度措施，但採取管制措施的國家和地區仍不斷增加。

截至29日為止，全球33個國家和地區對韓國採取全面或部分禁止入境措施，較前一天新增2個。加強對從韓國入境人員的檢疫力度的國家和地區從前一天的34個增至38個。

相關新聞 【武漢肺炎】南韓29日上午武漢肺炎確診新增594例 逼近3千大關

甚至中國山東省、遼寧省、吉林省、黑龍江省、福建省、廣東省、山西省、四川省和上海市等省市，也加強對來自韓國旅客的入境檢疫。

隨著對南韓採取入境管制措施的國家和地區不斷增加，韓國外交部前一日發佈旅行預警，建議計畫訪問這些國家的公民延期或取消出境計畫，以免發生意想不到的不便和危險。

相關新聞 【武漢肺炎】南韓29日上午武漢肺炎確診新增594例 逼近3千大關