【快訊】獻給台灣！導演蔡明亮作品《日子》 　奪柏林影展「泰迪熊獎」評審團獎

《日子》電影劇照,片中兩位主角因為語言不通, 幾乎沒有對話 (圖/文策院) 《日子》電影劇照,片中兩位主角因為語言不通, 幾乎沒有對話 (圖/文策院)

獲獎的「日子」28日在柏林影展競賽單元舉行全球首映，導演蔡明亮（左2）、兩位主角亞儂．弘尚希（左）和李康生（右2），及文化內容策進院院長胡... 獲獎的「日子」28日在柏林影展競賽單元舉行全球首映，導演蔡明亮（左2）、兩位主角亞儂．弘尚希（左）和李康生（右2），及文化內容策進院院長胡晴舫（右1）一同出席。中央社

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 柏林影展即將閉幕，每年專為LGBTQ題材影片而設的泰迪熊獎，從1987年舉辦至今已是第34屆，頒獎典禮於台灣時間29日凌晨4時展開。

根據《中時》報導，台灣導演蔡明亮入選主競賽片的《日子》搶先拿獎，獲得泰迪熊獎評審團獎的肯定，蔡明亮在致詞時說：「謝謝大家給我這個獎，我要把這個獎獻給我最開放、最自由、最有包容力、我所生活的地方——台灣！」

中央社報導，蔡明亮新作《日子》在柏林影展舉行全球首映時，觀眾反應熱烈。蔡明亮表示，這是一部手工完成的電影，期待細膩影像和聲音能被看見和聽見。

蔡明亮在國際記者會表示，最早只是想把李康生4年前生病的樣子拍下來，後來認識在泰國工作的寮國人亞儂．弘尚希（Anong Houngheuangsy），被他的生命力和煮家鄉菜的樣子打動，兩人的故事結合在一起就成了「日子」這部片。

「日子」運用大量固定不動的長鏡頭，全片節奏緩慢，觀眾彷彿在美術館欣賞畫作。蔡明亮表示，會這樣做是因為期待觀眾看清楚影像和細膩的動作。

片中的兩位主角因為語言不通，幾乎沒有對話，倒是聲音扮演重要角色，放映前，蔡明亮特地到劇院試聽。蔡明亮說，花了很多時間處理聲音，「收進去的聲音非常美，可見世界很豐富」。

《日子》沒有劇本，揚棄傳統電影工業的分工，按蔡明亮的說法是「手工」完成。長年與蔡明亮合作的演員李康生表示，蔡明亮的創作愈來愈自由，常常今天還不知道明天要拍什麼。

李康生也坦承，自己生病的醜樣子被拍下來，讓他心情很複雜，「我們明星難免有偶像包袱」。

蔡明亮是柏林影展常客。劇情片處女作「青少年哪吒」1993年在柏林影展首度亮相，1997年的「河流」和2005年的「天邊一朵雲」雙雙獲得銀熊獎。15年後，第11部劇情片「日子」再度入圍競賽單元，代表台灣角逐最高榮譽金熊獎。

蔡明亮說，他本來打算在這一生拍10部電影，第11部可說是「上天的禮物」，今後他打算繼續拍。不過，自己的生活和電影已完全重疊，因此沒在想將來要拍什麼。

首映在柏林影展主場地波茲坦廣場劇院（Theater am Potsdamer Platz）舉行，全場1700多個座位全部坐滿，電影開始前「本片沒有字幕」的預告引起一陣笑聲。放映結束後，掌聲持續不斷，導演和演員起身接受歡呼，反應非常熱烈。

第70屆柏林影展在29日舉行頒獎典禮。

蔡明亮與兩位主角, 27日在德國柏林影展合影 (美聯社)