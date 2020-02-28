武漢肺炎疫情加劇　外交部調升日本旅遊警示燈號至「黃色」

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）鑒於新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在日本確診病例持續增加，已發生多起社區及醫院群聚感染，且感染者近八疑似為當地感染，未知感染源者更高達百分之29，外交部決定即日起調升日本旅遊警示燈號至「黃色」。

外交部今（28）日表示，我國流行疫情指揮中心在22日將日本旅遊疫情調升為二級警示，考量台灣與日本往來密切，日本為我國出訪旅客最多之國家，外交部為保障國人權益，自即日起調升日本旅遊警示燈號為「黃色」，提醒國人特別注意安全並檢討應否前往，另北海道旅遊警示燈號調升為「橙色」，外交部建議國人避免非必要旅行。

外交部表示，日本北海道確診病例持續增加，截至今日已高達66例，高居日本之冠，北海道知事也已宣布城市進入緊急狀態，並呼籲民眾週末避免外出。

外交部亦參考美國作法，美國疾病預防管制中心（CDC）已將日本列為第二級旅遊警示（Alert），指出日本疫情已進入社區傳播階段，建議遊客應避免與確診病例接觸；美國國務院亦於22日將日本提升至第二級強化注意旅遊安全（exercise increased caution）。

此外，目前包括以色列、韓國、泰國、不丹、密克羅尼西亞聯邦、東加王國、薩摩亞、索羅門群島，以及吉里巴斯等九國已發布對日本的旅遊警示並建議該國國人避免赴日。

外交部提及，國人在日本期間倘遭遇急難需要協助，可請國內親友撥打外交部緊急聯絡中心電話，或撥打我國駐日各處緊急聯絡電話以獲得必要協助。