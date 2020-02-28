無黨籍洪慈庸接機要顧問　台灣立法院長游錫堃：不算酬庸

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前立委洪慈庸將出任立法院機要顧問，立法院長游錫堃今天(28日) 表示，這是機要缺，又不是請她擔任國營事業單位負責人，人事任命完全依法，不算酬庸。

游錫堃上午出席228事件73週年中樞紀念儀式前受訪，被問到前無黨籍立委洪慈庸將擔任機要顧問一事表示，選擇洪慈庸主因她年輕、專業、有基層服務民眾的經驗，對議事規則非常了解，「我覺得她非常優秀」。

中央社引述游錫堃說，他在立法院外交及國防委員會，洪慈庸一直關注國防事務，雖然有很多優秀人選，但經考慮結果，最後選擇洪慈庸。

媒體記者追問立法院機要顧問缺多半由資深前立委出任，游錫堃則反問，「有哪一個不當委員，且很資深願意來的」。

他說，這個位子當然要資深，很多人都很適合且優秀，他都曾考慮過，但年滿65歲就不行，有些人在當立委也不可能來，因此選擇洪慈庸。

立法院長游錫堃昨(27)日宣布，「我找到一位熟悉議事的『機要』了！」游錫堃說，前無黨籍立委洪慈庸將擔任院長辦公室的「機要顧問」，一個月的薪水大約新台幣12萬元左右。

洪慈庸晚間發表聲明指出，感謝游錫堃的邀請，經過一段時間的討論與準備，預計將從3月9日開始，擔任立法院長機要顧問，盡力協助游錫堃，未來以不一樣的身分回到立法院，繼續為這片土地努力。

游錫堃晚間在臉書發文表示，「我找到一位熟悉議事的『機要』了！謝謝慈庸願意幫我忙！」

游錫堃指出，立法院三長有五個機要缺，除副院長、秘書長各1外，院長室可以有3個「機要」，為了加強與朝野委員及基層民眾的溝通，他選擇了年輕、女性、優秀、當過立委、具基層服務經驗、來自中部的慈庸擔任院長辦公室的「機要顧問」，一個月的薪水大約12萬元左右。

游錫堃說，昨天下午與洪慈庸有一個愉快談話，聘用程序也已在進行中；相信未來有與他「專長互補」的洪慈庸，「我這個『新手院長』一定會更加順利。敬請大家多多指教！」

洪慈庸說，走過台灣歷經改革的這幾年，明白體制內的變革有多不容易，雖然選舉結果讓許多朋友失望了，她依舊與團隊展開籌備預計3月成立的地方服務處。

她說，重回立院，將有不一樣的身分，期待未來的日子，與台灣攜手前進。