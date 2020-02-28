雨林餐廳2月29日 四年一遇【壽星免費同慶專案】

防疫的同時，也不要忘記四年才一次的2月29日，美麗信推出【壽星免費同慶專案】要與嘉賓一同抗武肺享優惠。

美麗信雨林餐廳12月29日(六)推出四年一遇的【壽星免費同慶專案】，當日壽星享用餐免費；當日用餐嘉賓也享NT$799特惠(服務費另計；原價NT$980+10%)。超優惠美食專案，壽星現省$1,078元吃大餐！難得祭出的好康優惠，敬邀嘉賓與我們為壽星慶賀。

防疫的同時外出用餐免擔憂，美麗信大廳提供「板藍根茶」及「黑糖薑茶」供嘉賓飲用，讓暖暖茶飲溫暖嘉賓味蕾，健康度過這次的新型冠狀病毒傳染；此外，嘉賓入座前皆須配合以額溫槍測量體溫，並使用酒精消毒乾洗手，體溫高過37.5度不得入內用餐。雨林繽紛百匯自助餐區，餐食全面加蓋，更增加桌邊服務為客人上菜，降低嘉賓直接至餐檯取餐不慎碰觸食材的疑慮！

美麗信一樓雨林繽紛百匯自助餐廳，涵蓋各式佳餚，平日餐期除了各式特色餐點外，還有綜合生魚片、豐富蝦蟹海鮮大軍，壽司手卷區提供綜合壽司盤，還有蟹肉、鮮蝦、蝦卵等手卷；中西式繽紛主食熱菜及開胃冷盤、鮮蔬沙拉吧、冰涼生啤酒無限暢飲，還有精選湯品、時令鮮果、西班牙La Menorquina冰淇淋、多款手工甜點、現榨蔬果汁、飲品、咖啡及茶等無限享用。活動詳情及訂位電洽：(02)7702-5888。美麗信貼心提醒：開車不喝酒˙安全有保障。