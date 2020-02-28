武漢肺炎疫情影響　沙烏地阿拉伯暫停穆斯林「朝覲之旅」

圖為2月24日穆斯林在麥加的卡巴天房(圖右) 附近祈禱，天房是一座立方體的建築物 (美聯社) 圖為2月24日穆斯林在麥加的卡巴天房(圖右) 附近祈禱，天房是一座立方體的建築物 (美聯社)

（台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導）中東地區近日陸續出現武漢肺炎確診病例後，擁有伊斯蘭兩大聖地的沙烏地阿拉伯，開始擔心信徒聚集在一起朝聖時，會引發群聚感染。幾經考慮，在27日正式發布了麥加和麥地那的旅遊禁令。

事實上，由於被稱為Hajj的朝覲之旅是伊斯蘭「五功」最重要的部分之一，沙國當局在下達禁令前也有所猶豫，全球多達18億的穆斯林一生一定會前往聖地，不只宗教意義重大，也會替沙國帶來大量商機。

然而，由於中東已經傳出至少220起病例，再加上中東最多病例的伊朗，就是因為聖地庫姆(Qom)需要藉由親吻與接觸表達崇敬而暴露在傳染危機之下，現在不只是穆斯林每天面向禱告五次的克爾白天房(Kaaba，或稱卡巴天房)，就連位在麥地那的穆罕默德陵墓都被關閉。

面對沙國的安排，並不是所有國家都表示認同，擁有全球最多穆斯林人口的印尼，在昨(27)日透過外交部向沙國表示，由於朝覲對穆斯林而言十分重要，許多印尼公民可能已經抵達，或是仍在路上，希望沙國仍可以給予教徒繼續朝覲之旅的機會。

只是對沙國來說，如何控管全球最大規模的人潮移動，仍是個棘手的議題。麥加曾不只一次爆發大規模傳染，西元632年爆發瘧疾傳染、1821年的一次霍亂則造成約2萬名朝覲者喪生，1865年的另一起霍亂爆發則造成1.5萬人死亡，並還因此蔓延到全球。

在此之前的中東呼吸道症候群冠狀病毒(MERS)也引發類似的情況，因此沙國必須謹慎以對。