紐航護送野生嬌客到新家 創意飛安短片台北奧克蘭航線看得到

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）紐西蘭航空今（28）日於全球同步發表全新飛行安全宣導短片「A Journey to Safety一起安心啟航」，聚焦紐西蘭的生物多樣性危機。溫馨又可愛的劇情從小女孩與迷路的南秧雞（takahē）的相遇展開。

南秧雞是紐西蘭獨有的瀕臨絕種保護動物，在紐西蘭航空和紐西蘭環保署（Department of Conservation, DOC）的幫助下，將這位野生嬌客護送到了合適的棲息地。

紐西蘭特有鳥南秧雞（Takahē）（圖/ 紐西蘭航空提供）

本次影片中的主角「Mr. T」是一隻電腦合成的南秧雞，紐西蘭小女孩Janey由影壇新星莉莉·蘿博克（Lily Roebuck）飾演，協助她護送南秧雞的有紐西蘭環保署瀕臨絕種動物保護大使尼可拉·托奇（Nicola Toki）、護林員傑瑞·亨利芬其（Jerry Henry-Finch）、 紐西蘭航空機組人員Danielle Griffioen、Henry McIntyre、Shelly Pretorius、Jordan Young及紐西蘭航空員工的孩子們。

南秧雞雖然有翅膀卻無法飛行，影片中帶Mr. T 前往棲息地的樹屋A-Tree20一路飛越峽灣地區（Fiordland）的默奇森山（Murchison Mountains）、豪拉基灣（Hauraki Gulf）的蒂利蒂利馬唐伊島（Tiritiri Matangi）和懷卡托的芒格陶塔伊山生態保護區（Sanctuary Mountain Maungatautari），將紐西蘭的自然風光盡收眼底。值得一提的是，在南秧雞被認為已經滅絕50多年後，重新發現南秧雞的地方正是影片中的默奇森山。

紐西蘭航空品牌內容行銷總經理Jodi Williams表示，輕鬆愉快的背景故事之下，影片想傳達紐西蘭的特有鳥需要我們的幫助。透過擁有極高觀看率的飛行安全影片宣導，讓大眾重視紐西蘭正面臨的生物多样性危機。希望大家在欣賞這部溫馨作品之餘，也能感受到故事背後的深層意涵。

紐西蘭環保署瀕臨絕種動物保護大使尼可拉·托奇（Nicola Toki）表示，紐西蘭有許多物種的滅絕速度正在加快。自從人類踏上紐西蘭，此片土地已失去50種鳥類，每年多達2,500萬隻本土鳥類遭外來天敵獵殺。本土物種是紐西蘭人的一部分，保護牠們至關重要。

紐西蘭航空「A Journey to Safety一起安心啟航」拍攝幕後花絮（圖/ 紐西蘭航空提供）

南秧雞現在全球只剩418隻，都在紐西蘭南島。紐西蘭航空保護Mr. T先生可不只帶他到安全棲息地而已，同時也幫他在蒂利蒂利馬唐伊島（Tiritiri Matangi）上找到真愛並繁衍後代，甚至在之前情人節時於社群媒體上幽默為Mr . T先生徵「把妹語錄」，讓世界各地人們都能參與紐西蘭航空保育瀕臨絕種南秧雞的任務，幫助他們也能順利找到靈魂伴侶。

而網友也創意感大爆發，幫Mr. T喊話：「請給我一個『雞』會！」

「A Journey to Safety一起安心啟航」飛行安全宣導短片提供線上觀看，而紐西蘭航空台北─奧克蘭直飛航線以及各國際/國內航班上也將同步於機上播映。

這支短片由紐西蘭航空和紐西蘭環保署聯手推出，雙方自2012年起攜手展開保育，至今已使用紐西蘭航空客機護送了超過3,200隻瀕臨絕種的紐西蘭特有野生動物遷徙至安全地區、幫助於超過38,000公頃的國土面積建造害蟲陷阱。