【疑為武漢肺炎】北市30歲女子過世前曾發燒　檢體已送疾管署昆陽實驗室

女子檢體已送往疾管署昆陽實驗室 (google地圖) 女子檢體已送往疾管署昆陽實驗室 (google地圖)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 北市一名30多歲女子2月23日在家過世，因生前曾發燒，不排除感染武漢肺炎，但到昨(27)日為止，家屬指都未接到進行檢疫通知，遺體只能冰在殯儀館。

昨家屬找議員徐立信開記者會，會中痛哭拿不到死亡證明。《自由》引述台北地檢署今(28）日表示，原定3月1日的解剖，檢察官已趕在昨晚提早解剖完畢，並將檢體送往疾管署昆陽實驗室檢驗。

北檢說，檢察官昨晚採取檢體並同時解剖完成，檢體已送往實驗室檢驗，目前遺體暫冰存，同時跟家屬說明若檢驗有結果，無論排除武漢肺炎或有傳染病疑慮，均會第一時間通知家屬製作筆錄並發交死者遺體。

中央社引述北檢27日說，由於2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情嚴峻，檢警曾9度主動聯繫台北市衛生局等機關，以避免防疫漏洞。

針對家屬昨在記者會質疑，若檢方或法醫評估死者可能因感染武漢肺炎過世，要求遺體不得火化，為何不盡快採集檢體送驗。

台北地檢署發布新聞稿指出，警方23日報驗當天，資料只有家屬筆錄，無就醫紀錄、家人入出境紀錄、工作處所同事接觸對象等資訊，檢察官僅知女子死前曾有發燒症狀，為查明死者有無臨床、檢驗、流行病學等條件，持續聯繫台北市衛生局人員。

新聞稿指出，北檢23日持續聯繫台北市衛生局疾病管制科、台北市衛生局政風室、台北市政府衛生局衛生稽查科人員至少5次以上，提供死者資訊，確認死者是否需檢疫、有無居家隔離、居家檢疫或自主健康管理等身分，但衛生單位回覆無此前例，且非傳染病名單，所以無法到場檢疫。

此外，警方23日也聯繫防疫專線1922及疾病管制署共4次，通報此案死者情形。防疫專線1922回覆：已通報相關機關等語；疾病管制署回覆，此案若非居家隔離、居家檢疫或獨居情事，即不須疫情通報，如法醫相驗結果有異常，相關檢驗人員再依法通報等語。

北檢指出，檢察官隨後持續調取及查明死者病歷及接觸史後，於24日前往相驗，並持續指揮司法警察查訪死者工作地點同事旅遊史、工作內容。

北檢指出，死者外觀無外傷，家屬陳述死者近日有感冒症狀，但無重大或慢性病史，也未提供死者相關就醫紀錄，考量死者過世前曾發燒，死因無法判斷，且死者同事有人近期自國外返台，工作地點也會與入境客戶往來等情狀，通報法務部法醫所後決定擇期解剖採樣送驗，釐清死因是否與武漢肺炎有關。

北檢表示，檢察官相驗時遇有疑似「嚴重特殊傳染性肺炎」病例，必主動聯繫地方衛生主管機關，並謹慎查明有無各項臨床條件及流行病學條件，以避免防疫漏洞，維護家屬、執行職務同仁及國人健康。