【快訊】「壹傳媒」創辦人黎智英及民主派李卓人、楊森　今早遭香港警方拘捕

更新時間: 2020-02-28 11:50

首次發稿: 2020-02-28 09:12

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 香港媒體報導，當地警方今天（28日）早上8時許，拘捕「壹傳媒」創辦人黎智英及前立法會議員、現任香港職工會聯盟 (職工盟)秘書長李卓人，可能與他們涉嫌參與去年(2019年) 反修例(反送中) 遊行及參與非法集結有關。



其中黎智英被警方帶到九龍城警署調查。

黎智英旗下的香港與台灣蘋果日報也報導這項消息，其中香港蘋果的標題為「壹傳媒集團主席黎智英 工黨李卓人遭警方登門帶走」。

《香港01》報導，據了解警方將就黎智英涉嫌於前年(2018年) 6月恐嚇傳媒記者作出檢控，並就其去年(2019年) 8月31日涉嫌在反修例遊行中參與非法集結錄取口供。另外，兩名民主派政治人物李卓人、楊森同被捕。

香港電台稍後引述立法會議員林卓廷證實，民主黨前主席楊森、壹傳媒創辦人黎智英及前支聯會主席李卓人於今早被警方拘捕。分別被控一項非法集結，涉及去年8月31日的遊行，黎智英還被加控一項恐嚇罪。

其中民主黨前主席楊森現正身處西區警署，律師正協助處理案件。



林卓廷表示對此感到相當憤怒，認為當日3人沒有任何暴力行動，亦沒有意圖組織任何暴力活動，僅行使集會自由也被警方拘捕，恐怕此舉只會令目前稍為緩和的社會氣氛再被激發。



林卓廷說，當前最重要的是同心抗疫，警方行徑似乎沒能給予市民歇息的機會，即使中聯辦換了主任，但打壓港人的手法依然未變，相信未來只會有更進一步的打壓行動。

李卓人(上圖右) 為現任香港職工會聯盟 (職工盟)秘書長, 該組織為香港最大工會聯合組織之一。