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【武漢肺炎】疫情擴大　全球逾300個商展延後或取消

全球目前共有337個商展被迫延期或取消，其中223個在亞洲，63個在歐洲。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/02/28 11:23
受疫情影響, 義大利知名商場艾曼紐二世拱廊(Galleria Virrorio Emanuele II)有些冷清 (美...

受疫情影響, 義大利知名商場艾曼紐二世拱廊(Galleria Virrorio Emanuele II)有些冷清 (美...

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）受武漢肺炎疫情的影響，全球超過300個商展被迫延期或取消，原訂下週揭幕的旅遊業盛會柏林旅展也可能停辦。

根據法蘭克福商展專業媒體m+a出版社的統計，由於2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情擴大，全球目前共有337個商展被迫延期或取消，其中223個在亞洲，63個在歐洲。

中央社27日報導，歐洲取消的展覽大多在疫情嚴重的義大利；此外，原訂2月底舉行的巴塞隆納全球行動通訊大會（MWC）宣布停辦，法蘭克福國際燈光照明暨建築技術展（Light+Building）從3月延後到9月，兩者都是相關領域最重要的商展。

至於台灣，包括在台北舉行的書展、自行車展、烘培展、車用電子展、汽車零配件以及高雄的台灣國際遊艇展在內，共有11個展覽延期或取消。

商展臨時延期或停辦，不僅讓早已準備好的參展業者措手不及，旅館、餐廳、計程車等會展相關產業的損失也相當可觀。

即將在3月4日揭幕的全球旅遊業年度盛會柏林國際旅展（ITB），目前看來也可能取消。德國內政部長賽賀佛（Horst Seehofer）27日表示，像這樣多達15萬人拜訪的大型商展「風險難以評估」，建議主辦單位柏林市政府停辦。
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