-新北社大啟動社區防護網 要求防疫演練及衛教宣導面面俱到

因應近日嚴重特殊傳染性肺炎疫情， 新北市教育局已通令各社區大學全面延至3月後開學， 並要求各社區大學落實訂定防疫計畫、防疫演練、落實體溫量測、 消毒等防疫措施。社區大學除自備額溫槍及耳溫槍外， 也集結公民力量，教職員工生、 社區鄰里及學校也投入50支協助防疫， 並對所有學員宣導防疫觀念及落實疫情調查，提升社區防疫力。

教育局長張明文表示， 新北市於社區大學開學前已邀集13所社區大學召開防疫會議， 並擬定社區大學防疫計畫、防疫演練腳本範本及防疫作業檢核表， 要求開學前成立防疫小組、備妥防疫用品、完成環境消毒， 並應扮演社區學習站及守護站重要角色，啟動社區防護網， 落實疫情調查及各項防疫措施，並建立作業流程及分工事項， 確保防疫工作之完備佈建及落實執行。

此外，要求各社區大學於開學前全數辦理防疫演練， 針對教職員工生入校量體溫、疫情調查，及有發燒、 確診等突發狀況進行模擬， 並於開學第一週於所有班級進行全面衛教觀念宣導， 讓社區防疫一起來，共同杜絕疫情，提供良好的終身學習環境。

考量社區大學教學點多設置於學校， 新北市教育局要求各社區大學全面落實防疫措施， 宣導執行七項健康守則(備物資、重消毒、量體溫、勤洗手、 確通報、正確配戴口罩、生病不到校)，並採三級防護， 請學員在家自主量體溫，一旦發現有發燒或呼吸道症狀， 嚴禁到校上課，入班前由社區大學分批進行體溫量測， 入班後由講師或志工隨時關心並掌握學員健康，做到層層把關， 讓學員安心來社區大學學習。

新北市政府教育局表示，除社區大學外，另本市樂齡學習中心、 社區多元學習中心及社區多功能學習中心則延後至4月後開課， 並要求落實各項防疫工作。 社區大學及樂齡學習中心等機構學員如因應疫情有健康疑慮自主停課 或開課單位因應疫情停課，自事實發生日之次日起10日內， 按事由發生後賸餘課程時數比例，退還當期開班已繳之費用， 已購置材料者，應發給學員。但經學員同意以補課、 提供授課錄影資料或其他適當方式處理者，不在此限。 如有相關消費爭議，可至行政院消費者保護會網站進行線上申訴。