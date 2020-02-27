三芝田心子保護生態屢獲佳績

新北市政府農業局推動「生態藍帶」計畫，因地制宜以 砌石護岸取代混凝土，以達到節能省碳需求， 同時融入景觀設計思維，美化植生，並將視覺景觀融入自然， 使民眾得以親近自然。近年來獲得各項獎項肯定， 包含行政院農業委員會優良農業建設獎、國家卓越建設獎及新北市政 府公共工程優質獎等，並數次獲得全國縣市政府唯一優等獎項。

新北市政府農業局表示辦理溪流整治及災害復建工程秉持環境友善選 擇，依循迴避、縮小、減輕與補償四個原則進行策略考量。 工程位置及施工方法首先考量迴避生態保全對象或重要棲地等高度敏 感區域為優先，其次則盡量縮小影響範圍、減輕永久性負面效應， 並針對受工程干擾的環境，積極研擬原地或異地補償等策略， 以減少對環境的衝擊。

故依上揭理念，「 三芝樂天社區田心子農田漫遊改善工程」即是縮小施工範圍分區分段 施作、為減輕環境擾動以機械配合人工砌築溝渠， 儘量保留既有植物景觀，使與既有環境景觀調和，榮獲108年度行 政院農業委員會優良農業建設工程優等獎(第一名)， 是農田水利類全台唯一獲得優等工程殊榮之縣市政府， 新北市已連續4年榮獲優良農建獎的肯定。

農業局長李玟表示為使農村再生社區有效利用土地， 持續推動文化景觀活化與生態聚落永續發展， 營造新北市成為一個生態城市意象及健康、舒適、安全的居住環境。