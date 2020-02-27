君品酒店歡慶十週年 龍蝦旋風再次霸氣席捲全台

還記得2013年在全台吹起的龍蝦旋風嗎? 稱霸頂級海鮮料理市場的雲軒西餐廳，自2013年起相繼推出加拿大活龍蝦、帝王蟹、生蠔、大閘蟹等頂級食材活動，期間加拿大活龍蝦推出後，更曾締造單月銷售3萬隻及單位客人挑戰12隻龍蝦驚人的完食數字，鞏固了雲軒西餐廳頂級海鮮市場的龍頭地位！

2020年適逢君品酒店十週年，首波歡慶活動即為感謝長期以來，支持雲軒的美食饕客們，雲軒西餐廳再度掀起當年那股龍蝦旋風，於2020年2月27日~4月30日推出為期兩個月「加拿大活龍蝦饗宴」，平日午餐時段每人只要999+10%元起(原價2,180+10%元，用餐限時90分鐘)，即可大啖「現點、現殺、現煮、現做」全世界饕客公認最美味的加拿大生猛活龍蝦一隻；除此之外，活動期間不分平假日於午餐、晚餐時段另提供每人1,599+10%元享活龍蝦兩隻(原價5,280+10%元)及2,599+10%元活龍蝦吃到飽(原價7,480+10%元)兩種用餐選擇，三種用餐方式皆可無限享用繽紛沙拉吧供應超過20種的新鮮有機蔬菜、當令現流海鮮、現榨果汁、日式料理、莫凡彼冰淇淋及各式精緻甜點，破天荒的超值回饋價，絕對是今年春天饕客們不可錯過的味蕾饗宴!

加拿大龍蝦的分佈範圍非常廣，從拉布拉多半島開始，一直延伸至北卡羅來納州。其主要產地還是集中在加拿大的大西洋岸為主。在加拿大，龍蝦的捕撈季節是經由精密的計算以保護夏季的脫殼時刻，這樣才能確保業界可將品質最優良的龍蝦呈現給消費者。另外加拿大政府將大西洋地區切割成41個區域，每一區都有各自的捕撈季節，每個季節長度都不相同，從八周到八個月不等。這種先進的管理手法可以確保加拿大龍蝦的產量可以持續維持而不至於消耗殆盡。習慣上，若活龍蝦超出市場需求量時會在海岸邊築起圍籬，這樣可以確保整年度加拿大龍蝦的供應不虞匱乏。

加拿大的龍蝦常被誇為水產之王，肉質多汁且甜美，結構緊實。經烹煮過後，肉質白中帶紅，接近頭部的龍蝦肝，其味道堪稱一絕、更是老饕級才知道的美味之處。主廚運用多款蔬菜熬煮的高湯將活龍蝦「水煮」，紮紮實實的鎖住龍蝦的鮮味甜味與水分，保留其最原始的鮮美，每一口都能品嚐到厚實且彈牙的飽滿肉質!