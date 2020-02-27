十連霸! 富邦金控及旗下富邦人壽、富邦產險榮獲就業首選

富邦金控十度蟬聯畢業生心目中最嚮往的企業首選！現代保險教育基金會今(27)日公佈2020年保險龍鳳獎「全國財金保險系所畢業生就業意願大調查」結果，富邦金控十度蟬聯全國財金保險系所應屆畢業生「最嚮往的金控公司」，並榮獲金控公司特優，旗下子公司富邦產險、富邦人壽也再度蟬聯產險公司組、壽險公司外勤組與內勤組「最嚮往的產、壽險公司」，共同連續十度囊括「四冠王」大獎，顯示富邦金控積極培育優秀金融人才的努力深獲年輕菁英肯定。

富邦金控致力成為同仁幸福家庭的守護者 具體實踐正向的力量

富邦金控董事長蔡明興表示，很高興富邦金控十度蟬聯「畢業生最嚮往的金控公司第一名」，富邦金控致力運用內外部資源，推動完整的人才發展計劃，對外與大專院校開展產學合作計畫，提供職場實習機會，幫助學生儲備就業競爭力，並利用多元管道與年輕人才互動，清楚傳遞富邦金控品牌核心價值，以獲得年輕學子的認同。

對內秉持相互尊重、多元包容的友善企業文化，設計具競爭力的薪酬制度、持續優化各項員工照護措施，從員工需求的角度出發，提供同仁更完整的福利、更多樣的健康促進活動，讓每位同仁將幸福延續到家庭、社會，讓富邦金控成為社會正向的力量！

富邦金控深信，優秀人才是企業成就高峰的關鍵因素，展望未來，持續拓展金控版圖，今年富邦金控暨旗下各子公司也積極招募優秀人才，共同打造兼具國際視野、金融專業及創新思維的堅強團隊，合計招募需求逾6,800人；為因應數位轉型趨勢，年度儲備幹部(MA)計畫更擴大招募金融科技、數據分析、數位行銷組別，整體MA招募組別共計有18組創歷年新高。

蔡明興指出，富邦金控連續十一年榮登金控業每股獲利龍頭，在兩岸三地擁有最完整的金融平台，截至目前已連續三年入選美國道瓊永續世界指數成分股(Dow Jones Sustainability Index)；同時，連續兩年入選《財星(Fortune)》全球五百大企業，更是台灣唯一入榜金控公司，顯示富邦金控於公司治理、企業社會責任、永續績效之優異表現獲得肯定，是有志投入金融業的首選企業！邀請優秀人才加入富邦，共同朝「亞洲一流金融機構」的願景邁進。

富邦人壽打造就業即戰力並提升在職競爭力 雙軌助學子畢業即就業

富邦人壽繼三連霸《保險品質獎》「知名度最高」、「業務員最優」、「理賠服務最好」、「最值得推薦」四項冠軍殊榮。更第十年榮獲《保險龍鳳獎》最嚮往的壽險公司內勤組、外勤組冠軍，內勤組以勾選率49.5%位居業界第一，外勤組更以61.4%的勾選率領先群雄，獲得全國財金保險系所畢業生的一致肯定。

富邦人壽不僅是莘莘學子眼中壽險公司領導品牌，更投注資源與專業，協助學子打造就業即戰力、提升在職競爭力，以雙軌戰略助學子站穩職場。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，「人才」是壽險發展的基石，也是企業成長的核心。富邦人壽除持續鼓勵年輕人及有志於壽險事業者加入，亦積極運用金控全方位資源及公司完整的教育培訓系統，協助新鮮人了解保險產業、開創個人事業。

透過校園人才培育，讓在校學子以實習身分早一步接觸職場，了解企業文化規劃自我職涯，打造學子就業即戰力；亦運用各式培訓計畫與數位系統，建構社會新鮮人的自信魅力與專業能力，提升在職競爭力。2020年預計增員6,000名業務員，透過遍布全台各地的500多個通訊處、近3萬名業務夥伴繼續深耕在地，給予保戶全方位的保險保障服務。

富邦產險十度蟬聯最嚮往產險公司 規劃完整職能訓練且積極培養國際人才

富邦產險簽單保費連續38年穩居市場龍頭，2019年市佔率23.8%，同時連續19年獲千大企業票選為最推崇的產險公司，今年再度蟬聯應屆畢業生最嚮往的產險公司，並獲產險公司特優，具體印證富邦產險的卓越表現極受企業主及新鮮人認可。同時，富邦產險運用保險科技推出創新理賠系統，強化風險分析並串聯產業鏈，提供保戶便捷的理賠服務，於2019年獲得財訊、The Asset、The Digital Banker等國內外大獎肯定。

富邦產險依據公司策略與同仁的職能發展，規劃完整的基礎與專業課程，按照不同職級提供完整紮實的訓練課程、豐富多元的學習管道，並積極培養國際人才，佈局海外市場。為鼓勵同仁持續提升工作所需之專業能力，富邦建立專業證照獎勵辦法與語言學習補助，在完善的人才培育系統下，核保理賠、損害防阻等專業證照數皆為業界第一，近年深化Fintech發展有成，成為財金畢業生與資訊科技人才就職首選。

富邦產險亦將專業延伸至校園，與政大、淡江、實踐等多所大專院校建教合作，由高階主管至校園教授保險實務，更推動多元化實習專案，讓學生融合課堂理論與實際案例，預先養成職場技能，攜手共同走過從校園跨入職場的最後一哩路，每年皆有學生透過實習專案順利進入富邦產險任職，達成畢業即就業的願景。富邦產險更透過大型風險管理與損害防阻教育訓練課程，讓個人及公司保戶建立生活各種常見風險的管理觀念，強化社會大眾人身及財產保障。