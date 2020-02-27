社區大學、樂齡中心等機構防疫當前 新北全面延至4月後開課

因應近日嚴重特殊傳染性肺炎疫情，新北市視同「 社區感染」提高防疫層級，新北市教育局今(27) 日正式通令全市社區大學、樂齡學習中心、社區多元學習中心、 社區多功能學習中心一律延至4月中旬後開課， 並視疫情狀況再行評估調整。

新北市教育局今通令要求社區大學等終身學習機構， 延至4月中旬後再視疫情發展評估開課， 全市13所社區大學約110個教學點、另31所樂齡學習中心、 4所社區多功能學習中心及13所社區多元學習中心皆一律延期， 以防疫及公共利益為要，善盡公民責任，共同保護市民生命安全。

教育局表示，社區大學應扮演社區學習站及守護站重要角色， 尤其本市社區大學一直以來與市府是協力夥伴關係。 新北市於開學前已邀集13所社區大學召開防疫會議， 並擬定社區大學防疫計畫、防疫演練腳本範本及防疫作業檢核表， 要求開學前成立防疫小組、備妥防疫用品、完成環境消毒， 落實旅遊史、接觸史等調查及各項防疫措施， 公私協力攜手啟動社區防護網。

教育局強調，防疫工作應是社區民眾、 機關學校與政府共同的責任， 關於各學習機構因應防疫而延課或停課， 將不影響本市相關獎補助款。

另提醒上述機構學員如因應疫情有健康疑慮自主停課或開課單位因應 疫情停課，自事實發生日之次日起10日內， 按事由發生後賸餘課程時數比例，退還當期開班已繳之費用， 已購置材料者，應發給學員。

但經學員同意以補課、 提供授課錄影資料或其他適當方式處理者，不在此限。 如有相關消費爭議，可至行政院消費者保護會網站進行線上申訴。