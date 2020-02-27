【武漢肺炎】指揮中心公佈移工活動史 確診前曾出入北車與龍山寺

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）中央流行疫情指揮中心公佈第32例確診個案2月16日至24日間的活動史及接觸者，個案曾多次搭乘大眾交通運輸，並有多處公共場所活動史，提醒曾於所列時段出入相關場所的民眾自主健康管理14天，若有疑似症狀，請盡速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。

第32例個案為非法移工，在照顧案27老翁後感染，昨（26）日確診後隔離。根據指揮中心公佈的移工活動足跡，2月16日至24日該移工搭乘捷運往來大台北地區，包括台鐵樹林火車站、台北火車站、龍山寺、三重客運、景安捷運站、及板橋火車站等。

指揮中心提醒，曾於所列時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理14天，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。針對案27群聚，截至目前已掌握接觸者801人，並採檢180人，其中5人陽性(案28至32)、159人陰性，其餘檢驗中。

指揮中心統計，昨(26)日國內新增15例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報2,086個案，含32名確診、2,024名排除，餘隔離檢驗中(22名初驗陰性、其餘待檢驗)。

確診個案中，1名死亡、6名出院(案13於26日出院)、其餘個案持續住院隔離。另鑽石公主號返台國人中，2月25日後送1人一採結果陰性，二採檢驗中，其餘18人無疑似症狀，持續於集中檢疫所密切觀察健康情形。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施.

民眾返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。。