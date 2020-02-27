臺南市分送防疫折頁 籲勿僱用非法移工避免受罰

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為呼籲市民預防武漢肺炎，台南市政府特別印製武漢肺炎防疫手冊及摺頁，教市民朋友們「充分準備、從容應對」，讓進行居家隔離、居家檢疫及自主健康管理中的民眾，安心在家度過14天的檢疫期，台南市長黃偉哲今(27) 日特別發送摺頁及競選市長時剩下的廣告口罩給民眾。

台南市長黃偉哲表示，網路上有很多假消息，例如台南市有多少病例、死多少人，屍體都浮在溪水溪邊等等，那都是假的，警方已介入調查，若查到可罰三年以下有期徒刑及三百萬元，民眾如果有線索可以主動舉報，讓台南市平平安安，不要有任何中傷。

另外，若是發現厝邊頭尾有人居家隔離、居家檢疫者隨意外出，也要趕快檢舉。

黃偉哲呼籲民眾，不要僱用非法移工，因為不會知道非法移工上一位是照顧什麼樣疾病的病患，如果上一位是照顧到武漢肺炎的病患，再來照顧家中長輩那不是很倒楣嗎？非法的移工無法追蹤，合法的才有辦法追蹤。

衛生局指出，防疫摺頁將發送到各個家戶，而防疫手冊則是發給居家隔離及居家檢疫的民眾。

「好好洗手」是防疫手冊及摺頁中宣導的重要概念，提醒民眾「洗手五時機」：吃東西前、照顧小孩前、看病前後、上廁所後、擤鼻涕後一定要把手洗乾淨，還有注意呼吸道衛生及咳嗽禮節並妥善處理分泌物。

此外，黄偉哲也提醒民眾，如有發燒、咳嗽等不適症狀，要盡速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史，各級學校都已經陸續開學，生病了要在家休息，以防止發生呼吸道傳染病群聚感染；接受自主隔離或自主檢疫的民眾，則要時時注意體溫狀況，不要隨意趴趴走，詳細閱讀手冊資料。