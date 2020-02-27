學習上對「自己負責」 新二代考出滿級分

新二代陳國豪同學對於學習很有自己的想法，並於學測中考取滿級分。（照片來源：新北市政府） 新二代陳國豪同學對於學習很有自己的想法，並於學測中考取滿級分。（照片來源：新北市政府）

24日大學學科能力測驗成績公告，新北巿公私立高中職學生75級分滿級分人數有4位，其中新北市在地就學學生表現優異，足見推動在地就學成效顯著。 而就讀私立格致高中陳國豪同學為新二代，對於父母的教育以及自己參與活動的經歷也推動他考出75滿級分，期望能進入臺大或清華就讀。

陳國豪同學自國小畢業後即選讀格致中學國中部，他謙虛的表示，這次很幸運地在學測考到滿級分，小時候沒補英文，在剛升上國中時英文就輸了別人一截，曾要求去補習，但爸媽否決了他的懇求，並拿出一本英文7000單字給他並告訴他語言學習是要長期努力，而不是花錢求心安，於是他的英文單字從國一開始累積。

到了高三，看見許多同學慌張的買了單字書開始背，這時才知道，學英文的最大要素就是提早對自己負責，看見他人小時候去補習確實領先了一步，但從那時起他就把目標放在學測的單字上，時間證明自己的決定與選擇是對的。

國豪媽媽來自越南並畢業於越南河內外語師範大學中文系，媽媽推薦國豪在高一暑假參加了內政部新住民子女新星培育營，國豪在教授和組員們熱情的開導下學會大膽主動地抒發自己的見解，並在最後的簡報競賽提出許多意見，幫團隊贏得大獎，五天的營隊，雖然只是生命中的白駒過隙，但也給了自己無比自信。

許多學姐們在營隊中分享了準備大考的心得，更讓自己在準備大考上省去許多功夫，也讓自己相信只要有心就能做到，這股力量也是支持他學習動力的關鍵。（新聞轉載自新住民全球新聞網）