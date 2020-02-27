嘉義草草戲劇節12歲的《天空》 迎向移民新活力

嘉義地區「尚澎湃」的戶外藝文節慶－草草戲劇節，即將在今年三月迎來第十二年！以《天空》為題，第十二屆草草戲劇節廣邀五國表演藝術、影像藝術、生活美學、東南亞新住民/移工等團隊，來到嘉義縣表演藝術中心，在6.6公頃的戶外自然環境中，以輕鬆易懂的方式，帶來各種天空的故事。

移動，是為了更好的生活，也是臺灣這座島嶼上所有人共享的經歷。嘉義在地的新住民／移工團體「越在嘉文化棧」以文化裝置、美食市集、演出等形式，展現嘉義新住民/移工的活力。並邀約北部、中部最具代表性的新住民／移工團體－南洋姊妹會、1095文史工作室共同協作，推出以「移動」為主題的新住民童玩展、巨型越南斗笠等戶外藝術裝置及嘉移人市集等，展現台灣多元且充滿活力的面貌。

面對新冠肺炎疫情的持續延燒，草草戲劇節藝術總監汪兆謙日前特地拜會嘉義文觀局許有仁局長，希望在這樣人心惶惶的時代中，能在縣府的協助下，做好防疫工作，並透過藝術與文化的分享，成為化解人們內心恐懼、支撐心靈健康的一股正向力量。因此制度了許多相關防疫措施，如每日活動結束進行全園區消毒、 青少年劇場室內演出延期至十月舉辦，草草戲劇節活動期間改為戶外片段演出……等等。詳情請至嘉義縣表演藝術中心臉書粉絲頁參考。

活動日期：3/7(六)、3/8(日)、3/14(六)、3/15(日)

活動地點：嘉義縣表演藝術中心 戶外園區

（新聞轉載自新住民全球新聞網）