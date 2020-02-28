〈時評〉中國染指下的國際組織

據報導，在許多國際組織中，目前不是直接由中國人在發號施令，就是出現中國勢力相當程度掌控染指的情況。這是世人之福，還是世人消受不起的災禍？

去年12月30日，武漢肺炎吹哨人李文亮醫師的哨音早已響起。聯合國旗下的世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（衣索比亞籍）卻還在今年一月底至二月初先後公開宣稱「對中國政府防疫能力充滿信心」、「世衛不主張各國撤僑」、「中方行動速度之快、規模之大，世所罕見，展現出中國速度、中國規模、中國效率」、「毫不懷疑中國對保持透明和保護世人的承諾」、「沒必要為遏止疫情傳播，採取限制國際旅遊與貿易的措施」，如此盲目誇張吹捧中國的譚德塞，像不像中國國務院發言人？

真實場景是：在第一時間，俄國普丁、朝鮮金正恩二話不說，分別關閉俄、朝對中邊境。再看看中國急就章的火神山醫院、方艙醫院，設備之簡陋與醫療之空洞，不讓人為之捏把冷汗？美、日、英等國的包機撤僑，多國班機停止中國起降，限制中國旅客入境，還有疫情延燒全球超過四十國，那一項不是都狠狠打臉譚德塞？讓人忍不住想問：被中國牽著鼻子走的WHO，是全世界最大的防疫資訊站，還是全世界最大的防疫破口？

中國是名聞全球的仿冒王國，美國海關查扣的仿冒品，85％與中國有關；連阿里巴巴創始人馬雲都曾經大言不慚地說「中國製造的仿冒品就算沒比真品更好，也跟真品一樣好」，可見中國人的字典裡，是沒有撈什子的智慧財產權的！讓人心驚肉跳的是：聯合國旗下的智慧財產組織（WIPO），即將於三月初票選任期六年的新總幹事，一般預期中國推出的候選人可望勝出，這不是請鬼提藥單、強盜扮官兵嗎？在中國人主導下的聯合國智慧財產組織，會是智慧財產權的捍衛者、全球仿冒品的打擊中心，還是智慧財產權的掩埋者、全球仿冒品切磋聯誼的溫床？

國際刑警組織(INTERPOL)，是聯合國以外，世界上規模第二大的國際組織。人權觀察中國部主任索菲・理查森(Sophie Richardson)曾指出：「紅色通緝令本來是針對流竄國際的刑事逃犯，但國際刑警組織 (在中國籍孟宏偉主席任內當時)卻來者不拒地接受北京要求，在全世界協助緝拿中國維權人士，包括德國的世界維吾爾大會主席艾沙(Dolkun Isa)和美國的王在剛。」中國在國際組織假公濟私的醜態，可說一覽無遺。

看來，中國人在國際組織崛起的「夢」，已然成為世人的「夢靨」！

（作者為新竹教育大學退休副教授）