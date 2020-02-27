大甲媽遶境延期 顏清標：請益陳時中絕無一意孤行

大甲媽祖百年遶境進香活動延期，鎮瀾宮董事長顏清標今天表示，有上香跟媽祖稟報，等疫情撲滅後，再決定起駕日期；鎮瀾宮尊重防疫專業，全力配合政府防疫，絕無一意孤行。

顏清標昨天下午也和中央疫情指揮中心指揮官陳時中通電話，顏清標表示，雖然他有10多年的遶境經驗，但並非醫療、防疫專家，陳時中是防疫專家，他向陳時中請益防疫工作。

大甲媽祖遶境進香活動為期9天8夜，長達340多公里，橫跨中部4縣市，年年吸引上萬信眾跟隨，因應武漢肺炎疫情，多家宮廟取消遶境進香活動，大甲媽遶境進香活動是否如期舉辦，引發各界討論。

大甲鎮瀾宮26日召開記者會表示活動縮小規模、如期舉辦，當時顏清標說，如果中央明令禁止，他們會配合。

今天鎮瀾宮發出公告，宣布百年遶境進香活動延期，全力配合政府防疫工作，顏清標更在臉書直播，強調安全最重要，農曆9月9日之前都可以辦。上午11時在廟埕前召開記者會說明。

顏清標表示，昨天記者會結束後，廟方人員南下各宮廟致意，最後決定尊重專業，延期舉辦遶境進香活動，因遶境隊伍從好幾個月前開始準備，董監事必須跟團隊溝通，許多人為了大甲媽一年一度的遶境活動都回來幫忙，這不是花錢就能解決，要有「人情味」。

「所有責任叫我標仔來擔，我擔得起也沒關係。」顏清標表示，防疫工作他不會，也沒唸什麼書，更不是學醫的，但遶境10幾年來他有經驗，等疫情結束後董監事開會，再決定起駕日期。

許多信眾期待大甲媽如期起駕，顏清標舉例，有阿婆因為找不到人幫忙炒飯，眼淚都掉下來了，也有人做了10年的紅龜粿，就是等著媽祖遶境提供給香客，很多人都期待媽祖遶境，這些都需要去溝通。

顏清標強調，從頭到尾並沒有一意孤行，全力配合政府的防疫工作。廟方已經向媽祖上香稟告，遶境進香活動延期，但並未擲筊請示，「萬一擲了又說要去怎麼辦」。他也呼籲台灣媽祖聯誼會的會員，一起支持政府防疫工作。

大甲媽祖遶境進香沿途駐駕宮廟百餘家，如何協調眾家宮廟達成延期的共識，顏清標無奈表示，昨天逐一拜訪多家宮廟，「先聽他們罵，罵完再來談」。他說：「不然怎麼辦，難道他們罵，我也跟著罵，這樣怎麼解決問題。」

媒體問，是否覺得中央將活動是否舉辦或延期的難題拋給廟方，顏清標僅說「全力支持（政府防疫）」。

鎮瀾宮取消的各式大型活動節省下來的餘款約新台幣3000萬，將捐給中央疫情指揮中心，顏清標今天秀出匯款單據，「我的做人一向講話算話」，並說「我做阿祖了，開玩笑，怎麼可以隨便說說」。