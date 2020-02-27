疫情升溫讓人焦慮到爆？！ 手機App追蹤情緒適時舒壓

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）武漢肺炎疫情延燒，每天看新聞報導及各資訊的討論，讓人不安與焦慮。有韓國研究以手機app為工具，記錄使用者每天憂鬱症狀，提醒自己適時舒壓，避免陷入憂鬱情緒。

由韓國延世大學進行的一項研究，邀請70名平均22歲的韓國人，從未被診斷過罹患重度憂鬱症或其他精神疾病，受訪者被要求每天使用韓文版流行病學研究中心憂鬱量表修訂版(K-CESD-R)的手機應用程式，於兩週的最後一天填寫標準版的K-CESD-R。

結果顯示，有65名受試者完成有效測試，手機板K-CESD-R得出的總得分與憂鬱症狀項目的反應時間，可透過二次趨勢作出更好的解釋，且具有很強的內部一致性，與其他憂鬱量表至少有中等合併的效度。

國立成功大學教育研究所所長董旭英說明，不少民眾認為心情不好時，過陣子就會恢復而忽略，但憂鬱情緒並非一時產生，除發生重大事件，相關症狀是逐漸浮現且可以具體覺察的，例如對感興趣的事物提不起勁、難以入眠等。

他建議透過線上或手機應用程式的情緒檢測量表，進一步了解情緒的起伏，並可參考檢測結果提出的建議，進行配套措施，像運動、找信任的人訴說煩惱，或將步調放慢，重新安排先後順序等；分數較高或紓壓方式無顯著改善憂鬱情緒時，則主動尋求專業醫療的協助。、

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，疫情持續延燒讓民眾感到擔心、焦慮。民眾除了不忘做好該有的防護外，了解病毒的傳染途徑及因應，會讓自己安心些。

在生活上盡量保持原來的節奏、不過度關注重複的疫情新聞，而如常生活的第一步：就是覺察自己的情緒狀況，適當紓發調整、穩定情緒。