紐航顛覆經濟艙飛行體驗 搭飛機也能「平躺」睡覺

經濟艙中的靜謐的私人空間與全平躺的睡眠體驗（圖/ 紐西蘭航空） 經濟艙中的靜謐的私人空間與全平躺的睡眠體驗（圖/ 紐西蘭航空）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）在經濟艙也能擁有安靜的私人空間與全平躺的睡眠體驗嗎？經過三年的研發與測試，紐西蘭航空於昨（26）日宣布推出Economy Skynest原型，以突破性創新力作一舉提升全球航空業的硬體層級，充滿未來感的空間讓旅客實現真正躺著飛的夢想，一覺美美的醒來，神清氣爽地抵達目的地.

紐西蘭航空蒐集超過200位消費者的意見回饋後，於奧克蘭Hangar 22 研發中心進行了長達三年的密集研究，開發出全新的Economy Skynest。

宛如空中精品膠囊旅館的Economy Skynest設立於經濟艙中，提供六個超過200 cm的臥艙，配備舒適的枕頭、床單與毛毯的同時每個臥艙皆設有隱私窗簾確保使用者的獨立空間感，此外臥艙中的燈光設計為睡眠模式，可以幫助乘客更快進入睡眠，得到充分的休息。

紐西蘭航空客戶體驗總經理Nikki Goodman表示，該產品在最後的研發階段獲得顧客與機組人員一致的好評，相信這將帶來更舒適的長途飛行體驗，未來經濟艙的乘客將能夠在擁有經濟艙座位的同時，進入Economy Skynest享受安靜私密的全平躺睡眠體驗。

紐航執飛全球有許多超長距離的航線，例如單程需要耗費17小時的奧克蘭─紐約航線。

紐西蘭航空將根據奧克蘭─紐約航線的營運表現，決定是否推出Economy Skynest，並進一步評估將其廣泛運用的可能性。