武漢肺炎疫情全球擴張假消息也蔓延　台灣事實查核中心示警

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延全球，錯假訊息也跟亂竄，台灣事實查核中心在昨（26）日首度發布監測警告，表示近日臉書（Facebook）出現一系列宣稱台灣疫情已失控的措假訊息，意圖造成恐慌，提醒民眾注意，若有發現類似情況也可向查核中心申訴。

台灣事實查核中心觀察，這一系列不實訊息有三大共同特點，第一消息來源不明，諸如「我三姨媽在焊孔蓋聽到疾管部門官員聊天」、「我六叔養青蛙送貨時發現」、「我朋友的阿北有講」、「我媽媽跟高嘉瑜議員講話」、「我爸爸是民進黨議員跟王世堅聊天」、「我自己住在新北市發現」、「我國防部的朋友告訴我」等來源不明確且未經證實的敘述。

第二，內文使用簡體字或中國慣用語，這一系列文章可能以簡體字書寫或使用中國用語，像是小區、保安、井蓋、台灣省、菜省長（總統蔡英文）、疾控部門等；第三，相關發文主題都是環繞台灣疫情失控，並指責中央隱匿疫情，例如近幾日臉書出現數則貼文指台灣社區感染情況嚴重，確診個案數很多，已經死了很多人，並攻擊政府防疫失效並隱匿疫情等。

對此，查核中心昨日透過臉書表示，此類不實傳聞多是出現在臉書粉專貼文的留言區，或者是散布不久後便立即刪除的「打帶跑」貼文，同樣主題的傳言，不斷變化出新版本，充滿惡意，意圖造成恐慌，查核中心因此發布不實訊息監測警告，提醒讀者若看到此類傳言，要記住三個口訣－不轉傳、要查證、戳破它。

行政院長蘇貞昌昨日也透過臉書表示，近日網路上出現許多散播假疫情的文章，情節誇張又不合理、用詞和文法都不太像是台灣人寫的，呼籲民眾不要轉傳假消息，並善用檢舉功能。他也表示，散播有關疫情的假消息將觸法，面臨最高三年有期徒刑或併科罰金新台幣300萬元，民眾切勿以身試法。

查核中心提及，民眾若看到相關訊息切勿急著轉傳，也可至查核中心的申訴專區申訴，查核中心不單是向官方求證，也會多方尋找證據，進行查核後才發布嚴謹的查核報告；查核中心也已發布多則查核報告，針對不實訊息進行查核，並破解不實訊息。

