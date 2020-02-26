南港老爺行旅3月滿週年 感恩回饋行旅套房只要3,210元

南港老爺行旅即將邁向一週年，為了感謝旅人們這一年來的支持，特別推出一系列住房及餐飲優惠，其中三月壽星獨享的「壽星我最大」住房專案，凡於三月期間預訂入住，即享升等行旅套房(原價NT$12,800元+10%)只要NT$3,210元，並附贈兩客早餐、主廚特製小點及生日驚喜一份，而於館內餐廳Soft Kitchen也同樣祭出多重好康，今年的生日大餐，就讓老爺主廚請你吃！

由荷蘭知名室內設計團隊Mecanoo所打造的南港老爺行旅客房以黃灰色調為主，在這充滿北歐風的氛圍裡除了明亮好拍照之外，每個房間都有大型玻璃窗可讓你欣賞白天與夜晚的台北市景，這一年多來也陪伴了許多旅人度過旅行中的閒暇時光，這次為了回饋所有人對南港老爺的喜愛，以及迎接生日與春季的到來，除了壽星專屬的NT$3,210升級行旅套房優惠，另有「迎春日」住房專案可選擇，凡於2020年3月1日起至5月31日期間入住旅人客房每晚只需NT$3,210元，風格客房及行旅套房則每晚再折NT$321元，不是當月壽星也能享有優惠與南港老爺同慶週年。

位於十樓的義法料理餐廳Soft Kitchen也將在三月推出全新菜單，並祭出多項超值優惠邀請旅人一同嚐鮮，凡身分證字號中同時有3、2、1這三碼且不限順序，皆可享有早餐或午餐消費滿千85折優惠，此外，與南港老爺同樣於3月21日出生的旅人更獨享有午間套餐買一送一，若當日前來用餐慶生，主廚再送壽星午間套餐一客(價值NT$680元+10%)。

防疫期間更不能忽略自身抵抗力，適當地享用美食才能補體力！歡慶的同時，南港老爺也不忘顧及環境整潔及消毒等防護工作，讓旅人們的輕旅行更加放鬆與安心。

「壽星我最大」住房專案詳情。「迎春日」住房專案詳情。