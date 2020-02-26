台北喜來登 中西日泰美味料理輕鬆外帶

星級美味不用等、健康外帶最安心。擁有中、西、日、泰等八間風格獨具餐廳的台北喜來登大飯店，多次備受國際美食評鑑肯定與推薦，集結館內豐富餐飲資源推出便利超值的外帶料理，由各廳名廚專為外食族設計的美味外帶餐食，從99元舒活輕食至399元星選美饌任您自由挑選，嚴選季旬鮮蔬與食材用心烹調，推薦料理包含：主廚沙拉、白酒蛤蠣義大利麵、泰式打拋豬便當、壽喜燒牛肉丼飯、干燒海鮮意麵、紅酒燴牛肉襯香料野蕈炊飯等，13款招牌風味美饌現作外帶，百元餐盒充實滿足午晚餐花樣，不論在家、辦公或學校皆可品嚐星級美食，吃巧吃好且省荷包，愜意歡享每個食刻！敬請於一天前預訂，訂購達30盒以上享台北市區內免費外送服務，其他外送服務則依地區另行計費。詳情及預訂請洽台北喜來登訂席中心 02 2321 1818 或至 www.sheratongrandtaipei.com

13款人氣精選，超值外帶即刻獨享

台北喜來登大飯店主打中、西、日、泰等風味獨享外帶餐，推出市場上最多樣化的餐點選擇，整合旗下深厚餐飲資源，以四大價格分區滿足各式族群需求，每份餐盒從99元起，前一日訂餐隔日輕鬆取餐， 享受與飯店餐廳相同的質感料理。適合學生族的百元有省99元包含：「奶油可頌麵包(6入)」、「巧達濃湯」；通勤小資喜愛的樂活輕食199元包含：精選低溫熟成雞胸肉、酪梨、起司丁等十樣時蔬的「主廚沙拉」、「凱薩沙拉」、酸香濃郁「番茄肉醬義大利麵」及手工港點「綜合點心組」；299元異國專區包含：香辣下飯「泰式打拋豬便當」、桃山經典「綜合壽司餐盒」、粵菜必嚐「干燒海鮮意麵」與「白酒蛤蠣義大利麵」；399元老饕精選則包含：「紅酒燴牛肉襯香料野蕈炊飯」醇香紅酒精燉軟嫩牛腱，入口即化的極致享受、「義式香料烤雞腿襯野蕈炊飯」馥郁香料撒上多汁烤雞，搭配鬆軟分明的野蕈炊飯最是絕配、「壽喜燒牛肉丼飯」選用Prime等級美國無骨牛以甘甜醬汁煨至半熟，澆淋滑嫩蛋液叫人難以拒絕。此外，小家庭則推薦適用4人份的「外帶分享餐」每組1,200元，熟悉的四道式家常台菜料理與白米飯熱騰騰上桌，週週變化主廚拿手菜色，經濟實惠的價格與營養均衡的餐食，為您守護安全健康，不再煩惱餐點張羅，線上訂購或電話訂餐即可愜意享受。分享餐首次訂餐可享8折優惠，訂餐達4次以上的長期客再享9折；獨享餐訂購達30盒以上享台北市區內免費外送服務，大宗訂單可針對企業需求客製化菜單內容，其他外送服務則依地區另行計費。