補給力、抵抗力、防護力 都加分的野奢露營渡假

二月轉眼結束，這一波疫情大家都悶壞吧！其實注意生理健康，心理健康也要留意！安排一趟放鬆的渡假是最好的能量補充，旅行中如何避開公眾密閉空間，露營渡假會是最不錯的渡假選擇！

客泊樂在花蓮理想大地的帆船帳露營區，提供的多元野奢露營商品，無論是露營老手，還是門外漢，都能讓入住客人滿意放心，為能鼓勵國人多接近戶外大自然，提高抵抗及防護力，推出3月指定週末純住帳棚商品，免費招待1人再加碼贈送精選手作課程！

客泊樂帆船露營帳篷，標榜與大自然零距離親近的營運宗旨，特有帆船造型，早是知名打卡網美景點，露營期間提供專屬課程與客製量身的早、晚餐內容，深獲客人一致好評。特別帳棚的親水河畔露台，不僅是森林芬多精與水離子親身接觸，更是提供同行家人、好友談心、聊天的放鬆催化劑，讓每位客人享受身、心、靈放鬆及能量進化的完美渡假時光。

花蓮好山、好水、好空氣，早是全台第一口碑，今年蘇花改公路工程全線通車後，台北到花蓮只需3小時就可抵達，如要搭乘北花鐵路交通，春節、寒假人潮都已結束，搭有東部高鐵美譽的普悠瑪、太魯閣號，都變得十分好訂，不妨多利用此時，3月將是花蓮的百合花季時，客泊樂的帆船帳篷就在百合園區旁，緊接4月還有盛開的蓮花季，還在等什麼！來花蓮露營渡假，大口深呼吸、放鬆補能量吧！ 詳情請上客泊樂官網，或洽電02-2370-2388。