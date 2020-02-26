受新冠肺炎疫情影響，出門在外總是人心惶惶，但以食為天的民情，除了意外發展出各式「外帶宅經濟」，許多餐廳也在此刻非常時期，做到最嚴格的防護，反而讓外食的民眾能帶著安心、放鬆的心情，在悉心把關的用餐環境，好好享用美食！美福餐飲旗下餐廳「Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館」與「愛熟成21牛肉麵」每個餐期皆於入口處安排工作人員，細心地為每位來用餐的賓客進行手部消毒並測量體溫，全體工作人員執勤一律佩戴口罩，目的要讓來用餐的賓客卸下緊張的心情，好好享用一頓美食！

由乾式熟成教父陳重光行政總主廚領軍的「Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館」，首次驚喜推出每週四享55天乾式熟成美國頂級丁骨牛排【買一送一】活動，即日起至2020/3/31止，凡同桌點用義式沙拉吧(每位880元)，即可享55天乾式熟成美國頂級丁骨牛排(單點24oz 5,000元 / 36oz 6,300元)買一送一，絕對是嗜肉者夢寐以求的歡樂時刻，讓所有喜愛牛排的饕客，都能加倍享受乾式熟成入口的驚艷魅力！此外，美福餐飲也照顧到喜好居家用餐的民眾，同樣由陳主廚坐鎮的美福中央廚房，導入專業烹調設備、專研美味，發展出一系列【外帶冷凍商品】，價格135元~580元不等，包括以乾式熟成牛骨、牛油精心燉煮而成且富含高蛋白質的特選美國紅燒牛肉湯包等系列商品；以雞肉澄清湯為底、加入頂級天然食材的中西珍寶燉湯等功夫燉品系列。另有鮮嫩多汁，肉香濃郁的美國特選乾式熟成55天手工漢堡肉，及簡單加熱即輕鬆享用頂級滷牛肋排肉品系列等，讓民眾在家簡單料理美味即刻上桌。(※以上牛排館價格需加收一成服務費。)

乍暖還寒的初春之際， Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館為滿足牛排饕客瘋狂嗜肉的口腹之慾，首次推出每週四享55天乾式熟成美國頂級丁骨牛排【買一送一】活動。每週四凡同桌點用義式沙拉吧(每位880元)，即可享55天乾式熟成美國頂級丁骨牛排(單點24oz 5,000元 / 36oz 6,300元)買一送一，活動至2020/3/31止。55天是乾式熟成牛排中最美味的指標天數，不論香氣、嫩度、多汁度都是最適宜的狀態，而丁骨牛排為牛隻的腰脊部，一直是行家首選部位，骨邊兩側同時擁有菲力的柔嫩鮮甜與紐約客的豐厚口感肉質，為一客牛排雙重享受的最佳選擇。把握不容錯過的驚喜限量優惠，帶您一同品嚐乾式熟成牛排最過癮的誘人香氣與外酥內嫩難忘滋味! (※以上牛排館價格需加收一成服務費。)

美福餐飲中央廚房推出的冷凍熟食系列商品，一向為顧客在家的美味良伴，宅經濟發展之下，近期更帶動整體業績成長近3成左右。由美福餐飲行政總主廚陳重光親自研發，擁有五星級飯店餐飲多年經驗，並結合肉品商的優勢與乾式熟成肉品技術的專業背景為後援，推出市面上較獨特、創新、且具附加價值的產品；而美福餐飲中央廚房並於2019年12月取得的ISO22000與HACCP相關食品廠的高規格認証，食品安全為中央廚房的首要注重條件，進而更專注於產品技術上的開發，並將美福央廚的特色專業展現，目前包含牛排系列、牛肉麵系列(湯包、滷包等)、冷凍熟食系列(牛小排、丹麥豬膝、BBQ肉品、中、西式燉湯等) 等多項選擇，為防疫居家用餐最安心美味的選擇！