（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）因應武漢肺炎防疫， 新北市宣布，各級學校短期內取消畢業旅行；台北市則是5月4日前暫緩實施校園大型集會活動及游泳課程，並延長暫停校園室內場地開放；桃園市長鄭文燦亦表示，停辦大型群聚活動及宗教遶境活動，另外市府大型活動延期，公務出國團也一律暫停。

中央社報導，侯友宜表示，新北市府與中央一條心，台北市與新北市等共同生活圈更必須要一起合作，物資與防疫要相互支援與求助，新北已經從防疫圍堵的策略前進為減災，做好長期抗戰的準備。

侯友宜說，大型集會與宮廟活動，如果有密集與長時間接觸的狀況就必須取消，新北的畢業旅行也要取消，大眾運輸也要加強消毒，補習班與課後安親班更是強制要求師生需要戴口罩。

台北市教育局主秘陳素慧表示，大型集會活動包括校外教學、畢業旅行、隔宿露營、校慶、體表會、園遊會等，加上游泳課程，全數在5月4日前暫緩實施。

她說，5月4日是學期中間，以此為切點，暫緩各項大型活動，但不是停止，一切視武漢肺炎疫情後續發展評估。

陳素慧表示，游泳課程部分，也請學校規劃相關配套措施，而市長盃大隊接力游泳錦標賽、學校水上運動會及常年游泳訓練班原則暫緩辦理。

鄭文燦在臉書（Facebook)宣布四項聲明：一、大型群聚活動及宗教遶境活動，停辦或延期。二、市府大型活動一律延期。三、公務出國團都一律暫停。四、號召桃園市80間宮廟響應暫緩宗教遶境，盼藉由提高防疫標準，降低任何風險，更要降低醫護體系負擔，讓防疫滴水不漏。

台中市教育局副局長劉火欽今天表示，還未簽約的畢業旅行、校外教學等大型活動，一律延到5月後舉辦，但已簽約的，則因涉及違約賠償，可能造成家長負擔，必須由各校調查家長意願，若多數家長要求如期舉辦，必須做好防範措施，目前多數家長都同意延後。

至於校慶、園遊會等活動，因防疫較為困難，因此只要是大型活動基本上都要求延後，若只是學生參與的班際選修課程，則未嚴格禁止，另外各校都已與業者協商，延後游泳課程。

嘉義市教育處長林立生表示，各校近期會發問卷，詢問家長是否同意孩子參加畢業旅行，若有7成以上家長不同意就會取消。

雲林縣部分，因教育處未針對大型活動是否禁止發正式公文給學校，部分國小已在上學期舉辦校慶活動，而其餘未舉辦的學校因開學日延後，校慶日期也會跟著延後。