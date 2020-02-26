臺灣投資新首選 宜蘭科學園區招商盛況空前

科技部新竹科學園區管理局（下稱竹科管理局）與宜蘭縣政府於109年2月26日假宜蘭礁溪中天溫泉渡假飯店舉辦「2020數位啟航 科技飛翔」宜蘭科學園區招商說明會，盛況空前，吸引超過200位廠商到場了解宜科投資環境及招商優惠措施，包括遠自日本廠商，投資詢問不斷、場面熱烈超乎預期。



說明會由科技部許有進次長、竹科管理局王永壯局長、宜蘭縣政府林姿妙縣長聯合主持，科技部許次長致詞時表示，科學園區是臺灣高科技產業的重要命脈，更是創新生態系的核心所在。宜科的產業特性與環境，正適合作為新興技術領域的實證場域，例如AI應用、智慧交通、智慧醫療、科技文化創意等，科技部在本週一也通過佛光大學進駐宜科設立創新育成中心，透過產、學、研共同投入，把科技廊道的影響力全面延伸，藉由產業群聚效應，帶來爆發性成長。此外在不增加環評承諾污染總量條件下，已於今年1月通過宜蘭園區環評，開放精密機械、生物科技、綠能、通訊及光電元件系統等產業進駐，使宜科成為整合在地產業實力的新型態智慧優質園區。



竹科管理局王永壯局長表示，至109年1月，宜蘭科學園區總計核准29家廠商進駐，標準廠房出租率已達93%，預定土地出租率超過45%，目前仍有多家廠商申請進駐中。為滿足廠房需求殷切，竹科管理局已於去年10月動土興建第二期標準廠房，可提供41個廠房單元，預計明年7月完工。



本次招商說明會，亦邀請佛光大學楊朝祥校長及邦特生技公司李明忠執行長分享跨領域應用的寶貴經驗，使與會者領略科技與人文共裕的成果及醫療器材的創新價值。同時，竹科管理局及宜蘭縣政府也特別針對宜蘭科學園區投資環境、產學研發補助與吸引人才的優異環境、青創基地及第二期標準廠房興建規劃等進行深入介紹。整場活動吸引超過200位企業負責人及高階主管代表出席盛會，眾多廠商也對申請進駐宜蘭科學園區的流程、水電需求、人才供給等表達關心與期待，現場交流熱絡。



竹科管理局與宜蘭縣政府持續合作建構優質投資環境，打造宜科成為北台灣投資新首選，也藉由今天的招商說明會，透過「好康逗相報」引起潛在企業聚焦廿一世紀投資新熱點，也提供返台投資的台商最佳的設廠新選擇。