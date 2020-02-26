愛上臺灣的友善 印尼國際生在亞洲大學實習成果耀眼

(說明：亞洲大學國際學院陳英輝院長 (右2) 與和商品系龍希文主任與完成TEEP計畫的印尼國際生合影(翻攝自亞洲大學網站)) (說明：亞洲大學國際學院陳英輝院長 (右2) 與和商品系龍希文主任與完成TEEP計畫的印尼國際生合影(翻攝自亞洲大學網站))

印尼國立艾爾朗加大學(Universitas Airlangga) 交換學生 Aqo Anastian 與Raden Bagus Reinaldy Subiakto，到亞洲大學參加教育部的優秀青年學子來臺蹲點學習5個月，與亞大師生共同進行人工智慧應用於商品設計開發。商設系日前舉辦實習成果發表會，創意設計學院院長李元榮、商設系主任龍希文致贈兩位同學紀念品、實習證明文件。

商設系主任龍希文和蔡楨永老師，與光通系謝長倭老師共同指導，在五個月內，帶領這2位國際生與亞大師生共同合作與發展各種商品開發專案。國際學院陳英輝院長表示，教育部擴大邀請新南向國家及先進國家具發展潛力之優秀青年學子來臺蹲點，進而瞭解我國教育學術資源優勢，亞大去年、今年近兩年共獲9件補助，過去在亞大參與學習的國際生，大多表示想在亞大碩博士班繼續深造。

印尼國際生把這段期間的生活經驗和學習的過程，拍成了影片並在成果發表會中播放，展現豐碩的學習成果。且在亞大老師的指導下，印尼國際生參與深度學習的商品研究，成果發表文章計達5篇，其中，龍希文主任和蔡楨永老師指導的「深度學習原理發展評估肩痛振動治療商品的功效」，和謝長倭老師指導的「評估紅外光和紅色光的光譜之間手指脈動諧波的差異」兩篇論文發表在國際研討會。

「愛上了臺灣的牛肉麵！」Aqo Anastian同學表示，由於印尼的食物都是偏辣和甜的口味，但是臺灣小吃的味道變化多，尤其是臺灣的牛肉麵口感與湯頭讓他難以忘懷。特別是臺灣人的友善，且尊重穆斯林的宗教，讓他非常喜歡。另位Raden Bagus Reinaldy Subiakto同學說，對於臺灣的氣候印象非常深刻，來台之前不曉得冬天的感覺，這次在臺灣得到真實感受。

訊息來源：亞洲大學

(新聞轉載自新住民全球新聞網)