台灣宛儒畫廊獨家代理「魔幻寫實」連建興　西班牙當代藝術博覽會登場

台灣宛儒畫廊將於西班牙藝博會展出，呈現藝術家謝宛儒（中）及連建興（右2）創作（圖/宛儒畫廊） 台灣宛儒畫廊將於西班牙藝博會展出，呈現藝術家謝宛儒（中）及連建興（右2）創作（圖/宛儒畫廊）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台灣宛儒畫廊將前往西班牙Hybrid當代藝術博覽會參展，帶來當代藝術大師連建興、畫廊執行長藝術家謝宛儒、及台灣新秀江盈臻創作，將於28日至3月1日馬德里精品飯店（Hotel Petit Palace Santa Bárbara）登場。

西班牙Hybrid當代藝術博覽會（HYBRID Contemporary Art Fair）聚集獨立畫廊展出並協助新銳藝術家嶄露頭角，現已邁入第４屆的藝博會將於2月28日登場，今年駐西班牙代表處文化組力促台灣的宛儒畫廊展出，呈現藝術家連建興、謝宛儒及江盈臻創作。



參展藝術家連建興創作《金髮芭比的愛戀風雲》(圖/宛儒畫廊)

甫於美國邁阿密Art Wynwood 展出的宛儒畫廊，即將啟程前往歐洲，參展作品從媒材的物質性連結到非物質的精神向度，使繪畫脫離純粹形式上的美學表述，轉以靈性（Spirituality）連結的繪畫性，從而展現內在的生命之勢（propension）以及東方美學觀，並關注到創作內在的意識與實踐過程的潛能。相關報導：台灣媳婦邵曉露個展《在布簾之後》 「女人最大的敵人是自己」

宛儒畫廊表示，此次展出多元風格創作，包含魔幻寫實風格藝術家連建興、新銳台灣藝術家江盈臻、及畫廊執行長謝宛儒的水墨創作；其中，謝宛儒將於3月1日帶來水墨創作即興演出，透過結合意識的流動與身體的韻律，跳離傳統水墨的創作框架，提供當地觀眾全新水墨畫體驗與想像。相關報導：醫師轉型藝術家！謝宛儒獲邀羅馬當代藝術館展出 感動滿滿不忘初心



謝宛儒將於現場創作和民眾近距離交流互動(圖/宛儒畫廊)

值得一提的是，宛儒畫廊將獨家代理台灣當代藝術大師連建興，身為當代藝術畫會團體「悍圖社」成員，連建興創作自我風格強烈，「魔幻寫實主義」深受藏家喜愛，作品畫面中隱隱自然滲出的思愁，融合著潛意識的神秘陰影讓他在藝術圈中屹立不搖。相關報導：台畫廊出征威尼斯雙年展 郭彥甫、連建興、謝宛儒多元風格好吸睛

Hybrid博覽會為馬德里地區近年新興之當代藝術博覽會，舉辦期間適逢西班牙最富盛名之「西班牙國際當代藝術博覽會」（Feria Internacional de Arte Contemporáneo, ARCO），Hybrid博覽會以作為ARCO主要衛星活動為成立宗旨。駐西班牙代表處文化組期待藉由本次活動，提升台灣當代藝術之國際能見度。



展覽資訊(圖/宛儒畫廊)



江盈臻《渾沌後的平衡-3》(圖/宛儒畫廊)