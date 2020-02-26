多位台灣名醫臉書請命　望「大甲媽遶境」停辦免成防疫破口

受武漢肺炎疫情影響，鎮瀾宮董事長顏清標26日表示，將縮 小活動規模，取消起駕宴，但大甲媽遶境照常。 受武漢肺炎疫情影響，鎮瀾宮董事長顏清標26日表示，將縮 小活動規模，取消起駕宴，但大甲媽遶境照常。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／藝文組綜合報導）台灣宗教界年度盛事「大甲媽祖遶境」3月即將展開，預計有上百萬信徒參與盛會，但由於台灣武漢肺炎（新冠肺炎）本土確診案例持續增加，醫界呼籲主辦單位鎮瀾宮停辦遶境，避免成為防疫破口。

具百年歷史的「大甲媽祖遶境」，預計3月19日晚間起駕，3月28日回鑾，一共9天8夜，外界擔心百萬人次徒步聚集恐擴大病毒傳播，從而造成醫護人員沉重負擔，畢竟醫護人力有限，隔離病房也有限，多一位武漢肺炎患者，就是壓縮他們照顧其他疾病患者的醫護人力。

知名台大婦產科醫師施景中26日在臉書發文說，希望這次遶境進香的負責人、主管單位能停辦這次活動。他祈禱媽祖「快顯靈」，「托夢」給主辦單位來停辦這次的活動。他也說，「媽祖道行功深，又有左右護法千里眼及順風耳，豈一定要信徒們到祂鑾前，才會知道他的虔誠？」施景中也舉義大利為例，指大型群聚活動感染造成的嚴重後果，不可不慎。

不只是施景中，多位醫師也在臉書上發文請命，希望今年的活動因應武漢肺炎疫情延燒先暫緩。醫師陳秀丹呼籲陳時中部長勇敢向大型聚會活動說不。醫師潘建志也指出，日治時代的北港媽祖遶境，曾因日本腦炎疫情中止，基隆城隍遶境，也因霍亂被禁止，蔣介石過世時，媽祖繞境都曾中止過，宗教活動暫緩已有先例，希望主辦單位能停辦。

對此，鎮瀾宫董事長顏清標和副董事長鄭銘坤26日上午表示，最近聽取各界和宮廟意見，他們也請衛福部做出專業判斷，讓所有宫廟有所遵從，鎮瀾宮會全力配合疫情指揮中心，若政府宣告禁止，鎮瀾宫會配合延期舉辦。

顏清標說，這次首次取消千桌宴和媽祖之光晚會，節省3000萬經費捐贈疫情指揮中心，供政府防疫，遶境沿途加設防疫檢查站管理，今年遶境不鑽轎和摸轎，歡迎大家在遠處雙手合十，或視訊跟隨媽祖。