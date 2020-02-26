美麗信花園酒店【家常桌菜】外送 只要$1,800 【豪華雙主菜˙健康便當】只要$270起

美麗信花園酒店順勢推出五人份家常桌菜外送服務，還有暢銷的雙主菜豪華便當更祭出特惠價格，要嘉賓忙於防疫的同時，吃的健康更吃的滿足。

美麗信長久熱銷的【雙主菜˙美麗健康便當】，即日起以特惠價格回饋嘉賓，每盒只要NT$270起，而【增強抵抗力家常桌菜】外送服務，四~五人份只要NT$1,800，換算下來一人只要NT$360；美麗信讓您用最平實的價格，即可在公司或自宅品嚐主廚親自烹調的防疫美味料理。

暢銷的((雙主菜˙美麗健康便當))即日起推出難得優惠，【鹽烤爐魚+照燒雞排】便當、【糖醋鱸魚片+蔥燒油雞腿】便當，每盒只要NT$270；【味增烤鮭魚+碳烤松阪豬】便當、【椒鹽骰子鮭魚+筍香滷豬腳】便當，每盒NT$370；【日式浦燒鰻+日式炸牛排】便當、【XO醬炒干貝+蠔汁豬肋】便當，每盒$470。雙主菜搭配滿滿配料，主廚用心把關維持美麗便當的高品質傳說，用好料、用好菜征服所有嘉賓味蕾。

主廚特製的【增強抵抗力家常桌菜】適合4~5人使用，每套只要NT$1,800(外送費用另計)，加購水果盤或巴斯克乳酪蛋糕只要NT$299。家常桌菜主要以國人常見的蔥、薑、蒜及洋蔥等辛香料強固嘉賓身骨；青蔥有豐富維生素A，能增強免疫力並預防感冒；生薑含有薑辣素，有助於降低患上傳染病的風險，並抑制細菌的生長。洋蔥有豐富維生素C、葉酸等營養，具有消除風寒的作用，生吃洋蔥更可以預防感冒。蒜頭含有大蒜素，具有抗病毒作用，可殺菌驅蟲並預防流行性感冒。套餐共計有四套可供嘉賓選擇：

蒜香套餐：堅果涼拌胡麻什錦菇、薑味肯瓊松阪豬、蔥燒樹子鮮魚卷、茴香燻鮭魚炒飯(麵)、嗆蒜鮮時蔬、回韻蒜頭雞湯。

薑薑好套餐：蒜香凱薩燻雞沙拉、生薑日式照燒雞、堅果海鮮豆腐煲、五穀花捲綜合壽司盤、嗆蒜鮮時蔬、澎湖扁蟹大豆味增湯。

蒜辣套餐：蒜辣泰式牛肉青木瓜沙拉、堅果韓式起士炸雞、薑味腐皮鮮云耳、嗆蒜鮮時蔬、XO醬白蝦炒飯(麵)、養生蟹肉南瓜湯。

蔥香套餐：蒜香蠔油炒雞丁、薑爆麻油蝦、蔥燒雪花牛、清香五穀飯、嗆蒜鮮時蔬、洋蔥蘋果燉排骨湯。

【家常桌菜外送服務】美麗信與長期配合的計程車行合作，以按跳表收費的方式外送餐點至指定地址；【豪華雙主菜˙健康便當】一次訂購滿25盒以上，享台北市地區免費外送服務；敬邀嘉賓至美麗信雨林餐廳放心用餐，您的環境用餐安全我們全力做到最好、用心把關，而家常桌菜外送及豪華便當，更是您方便又安心的用餐首選，詳情請洽：(02)7702-5888雨林餐廳。