少少！台灣自然洋行回歸原始知覺　威尼斯建築雙年展5月登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）威尼斯建築雙年展台灣館由自然洋行及草字頭聯手策展，呈現的主要建築展品將探討現今環境下人們將如何共生，將於5月23義大利威尼斯普里奇歐尼宮登場。

新冠病毒(俗稱武漢病毒)影響全球，許多國際盛事已陸續取消以防群聚感染，其中威尼斯嘉年華更停辦，中央流行疫情指揮中心也將義大利旅遊疫情提升至第二級：警示(Alert)，然而，台灣將如期於5月的威尼斯建築雙年展出，展品將於2月底包裝海運。

「第17屆威尼斯建築雙年展-台灣館」由自然洋行建築設計團隊與草字頭國際共同策畫，將於義大利威尼斯普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni）展出，並命名為《台灣郊遊 – 原始感覺共同合作場域計劃》，展品已於昨(25)日外雙溪釣蝦場首度公開發表一比一試組裝，帶大家搶鮮窺見威尼斯展出樣貌。相關報導：療癒！威尼斯建築雙年展 自然洋行打造「避世庇護所」



一比一試組裝記者會上，草字頭創辦人黃偉倫（左6）、國美館館長林志明（左7）、自然洋行總監曾志偉（左8）及設計團隊合影；展覽主視覺設計出自洪彰聯之手（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

自然洋行建築設計團隊總監曾志偉稱自己為「關係的調和者」，而不侷限為建築師，他善於邀請各領域透過設計、藝術、表演等傳達「原始感覺」，並藉此收集資料成為未來設計參考的依據及養分。由於合作的團隊成員非常年輕，也跨足各類領域，面對問題時也能更有彈性處理。

回應展覽主題「 我們將如何共同生活？ 」，曾志偉認為，一群有相同喜好、興趣、理想的人生活在一起將成為趨勢，希望透過他們的想法理解世界，並透過設計探討如何生活，也因此展覽不只關注台灣本地將擴大到國際，更和祕魯及日本的團隊合作。

黃偉倫透露，曾志偉是個放很開的人，佈展期間對於展場也沒多做限制，早上開門曾發現場內有藍鵲、貓咪等動物，曾志偉的處世哲學很不一樣，雖然全世界動盪，但台灣寧靜的身處其中，也不難發現台灣是獨特的處事態度的生成場域。相關報導：獨具慧眼！草字頭及空場【黃偉倫】菩薩寺展覽散發自然美



「少少－原始感覺研究室」模型展出幅地最大（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

《台灣郊遊》展館將分成4個展區，展示主要的五個建築項目， 包括：「少少—原始感覺研究室」、「天然修道院」、「 類生態光學冥想屋」、「原始知覺研究室」、「勤美學-森大」等，呼應本屆威尼斯建築雙年展的總策展命題「 我們將如何共同生活？ 」（How will we live together?）要探討的問題。

佔地幅度大的展區為「少少－原始感覺研究室」，為自然洋行創作於2014年獲ADA 新銳建築獎特別獎之作品，原設於台北陽明山郊野，作為探索都市文明／森林自然界之間環境空間的工作場域，並以無所用的生活介質，如光澤、草、佛像、花、香氣、音、瑜珈等天然感精神之物，作為轉換數位生活至類比化的療癒探索計劃。



右起：春池玻璃計劃創辦人及研發長吳庭安、曾志偉、黃偉倫（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

「類生態光學冥想屋」是自然洋行建築師曾志偉配合春池玻璃在2017年建成，建築設計理念為「對自然最少的破壞，與自然共存」，空間中藉由原始感覺的五感探索創造出的一個超乎體驗的類建築。建築透過春池回收玻璃的再利用技術與特質，啟發療癒之家的可能性：一個無論在材料、資源、能量、生命都能夠不斷循環啟發的山洞。相關報導：廢棄玻璃再創募資奇蹟 春池推永續計畫已達標392%

威尼斯建築雙年展將於2020年5月23日至11月2 9日於義大利威尼斯普里奇歐尼宮舉行，展品將於2月底進行海運，國美館後續也將持續與義方聯繫後續，確保展覽順利，未來也將移師回台灣展出。



「野長城－原始知覺研究室模型展品」（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）



展區包含大規模模型、田野調查、設計過程文本、大量真實材料與靈感元素標本，以及真實生活與工作紀錄影像（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）



《台灣郊遊》概念影像可見日本藝術家記錄台灣行為藝術家阿庚的影片（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）