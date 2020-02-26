蔡總統：防疫優先　520就職大型活動將停辦

因應武漢肺炎疫情，立法院會25日下午1時56分三讀通 過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」， 總統蔡英文傍晚5時30分迅速在總統... 因應武漢肺炎疫情，立法院會25日下午1時56分三讀通 過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」， 總統蔡英文傍晚5時30分迅速在總統府公開簽署。 中央社記者裴禛攝 109年2月25日 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）總統蔡英文26日中午透過臉書宣布，為了全力投入防疫工作，五月的總統就職將不會有大型群眾活動，以保持最大彈性因應疫情變化。

總統蔡英文今年1月成功取得連任，5月20日將是蔡英文總統連任就職日。由於一月以來武漢肺炎（新冠肺炎）疫情未有減緩趨勢，蔡英文26日宣布，防疫優先，只要疫情仍有疑慮，520就職將不會舉辦大型群眾活動。一切配合中央流行疫情指揮中心的專業意見辦理。

同時，蔡總統也感謝慈濟、佛光山、法鼓山，以及全國各地媽祖、保生大帝、玄天上帝、慈惠堂系統等信仰的團體，因為擔心信眾的聚集造成防疫的風險與群聚感染，陸續宣布暫停、延後大型活動，或改以線上法會等其他方式進行。蔡感謝民眾的體諒，讓防疫工作可以更加順利，也減輕了第一線醫護及防檢疫人員的壓力。

防疫紓困全國動起來，25日，立院朝野政黨合作，火速三讀通通「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，此一特別立法分為防治、紓困、振興與罰則等4部分，共18條。條文規定經衛生機關認定須隔離或檢疫者等，得申請「防疫補償」，同時也針對醫事人員及其他從事防治相關工作人員提出獎勵措施，而因執行防治工作致染病及死亡，則應給補償補助予其家庭子女。對於哄抬及違法囤積防疫用品，以及罹患或疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎卻不遵行隔離政策者，祭出重罰。蔡總統在法案完成三讀後，同日旋即進行簽署，讓防疫和紓困工作，可以在更周全的法律基礎上，更扎實、更穩健的進行。

