台南大員皇冠假日酒店 推快閃優惠雙人房2,999元起

台南防疫措施全方位，面對疫情不用擔心，趁現在不用人擠人，讓您出遊FUN心玩。台南大員皇冠假日酒店推出「限時快閃」優惠住房，限時5天指定時間搶訂每日限量10間超值優惠價一泊一食住宿2,999元起，另外還有針對「台南好芳鄰」用餐只要6折，再享消費滿千加碼送600元餐飲抵用券。快閃優惠殺很大，希望在這一波疫情中，也能讓大家安心出遊、健康享用美食。

一直悶在家裡覺得無聊嗎？因應疫情，怎麼玩才能無負擔，且能又盡興呢？台南大員皇冠假日酒店緊鄰13公頃的湖濱水鳥公園、正對著39,310公頃的台江國家公園，無敵海景與生態綠廊，安平夕陽第一美景近在咫尺，正是出遊最佳選擇。為了幫消費者省荷包，推出「限時快閃」殺很大住房優惠，2020年2月19日至2月23日限時5天每日12:00-14:00，來電搶訂雙人住宿乙晚只要2,999元，含翌日自助式早餐2客，限指定入住日為2020年2月23日至2月29日止，須另加10%服務費，每日限量10間客房，享優悅會積分，酒店會依實際房況再提供豪華家庭房升等禮遇。酒店防疫為台南之典範，就是要消費者安心出遊FUN心玩。訂房專線:06-3911858。

台南大員皇冠假日酒店全面啟動防疫措施為台南觀光星級飯店中的典範，台南市黃偉哲市長日前親自訪查也給與高度肯定，為了鼓勵消費者放心出門消費，推出「台南好芳鄰」獨享優惠，折扣殺很大，即日起至2020年2月29日止，凡設籍在台南市且出示手機LINE或Facebook或Instagram任一優惠憑證者，即可享餐飲消費6折優惠，適用於元素餐廳晚餐時段、煉.瓦日本特色餐廳不限餐期點用壽喜燒系列，以及彩豐樓粵式中餐廳點用港式點心，凡單一餐廳單筆消費滿1,000元再加碼送600元餐飲抵用券，可於3月1日起餐飲消費折抵使用。以上優惠須另加原餐價10%服務費，且不其他優惠、信用卡或餐券合併使用。為了維持用餐品質，請事先訂位，訂位專線:06-3911899轉各餐廳。