【武漢肺炎用藥】中研院成功合成公克級瑞德西韋 純度達99%

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）武漢肺炎疫情延燒，盡快研發治療用藥為醫界當務之急，在台灣先後有國家衛生研究院、中央研究院先後在實驗室合成瑞德西韋，繼國衛院日前宣布完成瑞德西韋的公克級合成之後，中研院化學所副研究員陳榮傑研究團隊也完成公克級合成，純度99%。。

中央社引述陳榮傑說法，之前完成百毫克級的合成工作後，後續團隊持續進行放大量的工作，不是為了衝量，主要是團隊希望能藉由這過程中，了解藥物合成上可能會遇到的問題，這次也確實從中得到經驗，像是有些合成步驟必須謹慎以對，否則可能有不良影響。

陳榮傑表示，在進行百毫克級合成工作時，由於原料不足而必須從起始物開始合成，而這次實驗僅有一個起始物缺貨必須自行合成，整個公克級合成工作約莫昨天半夜完成，純度高達99%。

陳榮傑也提到，完成公克級合成工作後，團隊任務將暫時告一段落，畢竟整個學研界都動起來，不論是針對抗體或是新藥等，發佈消息是希望能告訴大眾，學研界跟社會大眾站在一起、都在努力。

瑞德西韋是美國藥廠「吉利德科學公司」（Gilead Sciences Inc）的實驗性抗病毒藥物，被視為可能有效治療2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的藥物，美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）也表示，目前已在因感染武漢肺炎而住院的病患身上進行實驗性藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）的第一個臨床試驗。