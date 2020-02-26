【武漢肺炎】台灣確診數增至32例 為案27的非法印尼籍看護　曾接觸另一醫院和病人

最後更新時間：2020-02-26 16:00

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內第32例COVID-19（俗稱武漢肺炎）確定病例，為案27（北部 80多歲男性）住院期間的30多歲女性非法印尼籍籍看護，且發現她時，她已在另一家醫院照顧另一名病人。

中央流行疫情指揮中心表示，在案27確診後，衛生單位即透過警政單位協尋該名女性印尼籍看護，24日晚間尋獲後送往醫院採檢通報並住院隔離，個案當時有輕微喉嚨不適，經檢驗於今（26）日確診。

由於案32為臨時看護，衛生單位已針對其2月16日至24日間之活動史調查，並將這段期間個案所照顧的其他病人、同病室病人及照顧者等匡列為接觸者進行採檢。

中央社報導，陳時中說，目前該看護的醫院內接觸者採檢都是陰性，院外接觸者還在調查，如果她的院外足跡有難以釐清接觸者之處，不排除公布她的行蹤給民眾參考。

有媒體擔心，看護染病是醫院內感染；指揮中心執行官周志浩表示，個案染病是因為近距離照顧確診的老翁，就像照顧家人一樣的傳播模式，並不是因醫院業務而感染。

指揮中心應變官莊人祥在記者會後表示，因為該名看護工是非法移工，行蹤比較難掌握，但發現她時，她已在另一家醫院照顧另一名病人，正在進行相關接觸者調查和採檢。