台灣台新藝術獎揭曉入圍　當代藝術角逐350萬大獎

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）第18屆台新藝術獎揭曉入圍名單，共17組入圍視覺藝術及表演藝術類別，頒獎典禮將於6月6日舉行。

台灣當代藝術大獎「台新藝術獎」公布第18屆入圍名單， 由九位提名觀察人于善祿、白斐嵐、吳介祥、林育世、高俊宏、 陳宜貞、孫松榮、鄭文琦、魏琬容組成的評選團，歷經2019年全 年度展演觀察、評論書寫、季評會議獨立提名， 到複選會議的共議討論，從94件被提名並同意參選作品中， 合議選出17組入圍作品，競逐「表演藝術獎」、「視覺藝術獎」（ 獎金各100萬元），以及不分類的「年度大獎」（獎金150萬元 ）三大獎項。



台新藝術獎入圍作品：李貞葳《不要臉》(攝影/Terry Lin)

17組入圍作品中，6組為視覺藝術，11組為表演藝術。 視覺藝術部分，相較於近年大型策展案頻頻受矚目， 今年則均為個展藝術家入圍， 展現個人靈魂的主觀性對世界的客觀性的凝視與對話； 表演藝術部分，更見跳脫傳統形式語彙，呈現個體生命面對親族、 家國、社會，甚或藝術純粹性的深沉探索與反思張力。

17組入圍作品將於6月初進行國際決選，預定6月6日頒獎典禮現 場揭曉「表演藝術獎」、「視覺藝術獎」以及不分類的「年度大獎」 三大獎項，並同步於本屆活動專網、台新藝術基金會臉書直播， 邀請大眾關注獎項揭曉實況。

除了頒發獎項之外，基金會也將於4-5月期間規劃藝術獎系列推廣 活動，包括入圍藝術家面對面、台新金控一樓大廳裝置展、 影音及媒體系列專訪、「我心目中得主」網路票選活動等， 歡迎透過「第18屆台新藝術獎」專網搜尋相關活動訊息。

第18屆台新藝術獎入圍名單

【視覺藝術】

《Still Alive》區秀詒個展

《再見》林冠名個展

《冷鍊》侯怡亭個展

《我欠你的畫》謝牧岐個展

《委託製作》陳以軒個展

《馴國》吳權倫個展

【表演藝術】

《#是否》─布拉瑞揚舞團

《八八》－林廷緒（2019相遇舞蹈節）

《不要臉》－李貞葳（2019 TIFA臺灣國際藝術節）

《永恆的直線》－謝杰樺X安娜琪舞蹈劇場

《自由步－一盞燈的景身》－驫舞劇場（2019 TIFA臺灣國際藝術節）

《明白歌｜走唱白色記憶：未竟的故人事與未來歌》─再一次拒絕長 大劇團

《春華秋水》德國 E-MEX 樂團與臺灣中青世代作曲家（李政蔚、陳立立、劉韋志、蕭慶瑜、 林梅芳）─國立傳統藝術中心臺灣音樂館

《悲傷ㄟ曼波》─圓劇團

《感傷之旅》－再一次拒絕長大劇團（2019臺南藝術節）

《群眾》－王世偉（2019松菸Lab新主藝」

《關於消失的幾個提議Ⅲ》－余彥芳X黑眼睛跨劇團