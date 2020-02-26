台灣台新藝術獎揭曉入圍　當代藝術角逐350萬大獎

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）第18屆台新藝術獎揭曉入圍名單，共17組入圍視覺藝術及表演藝術類別，頒獎典禮將於6月6日舉行。
台灣當代藝術大獎「台新藝術獎」公布第18屆入圍名單，
台新藝術獎入圍作品：李貞葳《不要臉》(攝影/Terry Lin)
17組入圍作品中，6組為視覺藝術，11組為表演藝術。
17組入圍作品將於6月初進行國際決選，預定6月6日頒獎典禮現
除了頒發獎項之外，基金會也將於4-5月期間規劃藝術獎系列推廣
第18屆台新藝術獎入圍名單
【視覺藝術】
《Still Alive》區秀詒個展
《再見》林冠名個展
《冷鍊》侯怡亭個展
《我欠你的畫》謝牧岐個展
《委託製作》陳以軒個展
《馴國》吳權倫個展
【表演藝術】
《#是否》─布拉瑞揚舞團
《八八》－林廷緒（2019相遇舞蹈節）
《不要臉》－李貞葳（2019 TIFA臺灣國際藝術節）
《永恆的直線》－謝杰樺X安娜琪舞蹈劇場
《自由步－一盞燈的景身》－驫舞劇場（2019 TIFA臺灣國際藝術節）
《明白歌｜走唱白色記憶：未竟的故人事與未來歌》─再一次拒絕長
《春華秋水》德國 E-MEX 樂團與臺灣中青世代作曲家（李政蔚、陳立立、劉韋志、蕭慶瑜、
《悲傷ㄟ曼波》─圓劇團
《感傷之旅》－再一次拒絕長大劇團（2019臺南藝術節）
《群眾》－王世偉（2019松菸Lab新主藝」
《關於消失的幾個提議Ⅲ》－余彥芳X黑眼睛跨劇團