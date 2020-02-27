簡又新專欄 – 國際展開減排政策 台灣可以學到什麼呢?

「空氣污染」是台灣大眾關注的議題，然而火力發電產生的二氧化碳與懸浮微粒卻不是唯一空污來源，都會交通排放廢氣也是關鍵。台灣本島地峽人稠，卻有1,400萬輛機車與700萬輛汽車，可見密度之高。機車、柴油車是都市交通排放量之主要來源車種，影響都市居民的健康安全。

為了減少環境空污等問題，世界各國陸續訂定於2025至2030年間不再銷售新的柴油車。2016年挪威率先宣布柴油車禁售計畫，爾後法國、英國等歐洲國家陸續跟進宣布禁售新柴油車，由此可見全球趨勢。

台灣汽車工業並非生產整車，而是以生產零組件為主，但一樣受各國柴油車禁售計畫影響不小，須密切關注電動車時代的來臨。台灣是世界第一個力推全國電動機車的國家，由於補貼政策的關係，騎乘電動機車的人數不斷成長，已佔新機車銷售量10%左右，2019年成長約20%左右。隨著科技的進步，鋰電池等能源儲存設備價格可望走跌，有利於未來電動機車的發展。

除都市交通工具面臨轉型外，其他氣候變遷因應政策也影響著各國在溫室氣體減排上的努力。英國是全世界致力因應氣候變遷的領先者，新創產業、政策面都走在世界前端；英前首相梅伊(Theresa May)訂定2050年全國達到碳中和(Carbon Neutral)，即碳排放總量淨值為零的目標。英國交通部為落實淨零排放，欲花費15億英鎊推動道路零排放戰略(Road to Zero Strategy)，提高人民對電動車的認識、允許電動車使用公車專用道、減免支付停車費等獎勵措施，盼英國能成為世界上最適合擁有電動車的國家。

2003年英國倫敦推動「倫敦交通壅擠附加費」(London Congestion Charge)，希望人們捨棄開車改搭大眾交通工具，落實排放者付費規範，減輕對於環境、空氣污染。2019年4月8日倫敦更實施全球第一個24小時執法且最為嚴厲的「超低排放區」(Ultra Low Emission Zone，簡稱ULEZ)，規定進入該區的車輛若不符合空品排放標準，將強制徵收空污費，為世界標竿作法。

從世界各國的努力看來，台灣在處理空污議題上還有很大的進步空間。龐大的車輛密度不僅造成嚴重的環境空氣污染，對於交通阻塞、意外事故與健康安全都有一定程度的影響。目前環保署多從加嚴新車排放標準、實施車輛定期及不定期檢驗、淘汰老舊車輛、推動電動車及使用潔淨燃料、改善油品品質等措施著手，相關碳中和政策、實施「壅塞費」等較為嚴格之政策則有再提升的空間，以加速解決空氣污染的成效。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出