【風波不斷】南山人壽首位女總經理許妙靜　遭尹衍樑記大過後自請退休

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）南山人壽今(25)日公告，總經理許妙靜申請退休，由資深副總經理范文偉代理職務。去年(2019年) 4月許妙靜才因收費風波、境界之亂遭金管會停職，於年底復職，近日又捲入懲處風波，自請退休引發外界關注。

中央社報導，南山人壽去年因「境界」新系統出包遭金融監督管理委員會重罰，並下令暫停投資型保單業務，近期更是風波不斷。除了尹崇堯未通過保險局對代理董事長職務的面試外，南山大股東尹衍樑15日因千萬座車被撞壞引爆怒火，跳過董事會，逕自對獨子、副董事長尹崇堯與總經理許妙靜各記大過一次。

金管會主委顧立雄20日公開表示，尹衍樑對專業經理人的懲處不符合公司治理原則，且總經理若認為傷害到公司治理，就必須要說「不」，若總經理不敢說不，那就換一個可以說「不」的總經理。

在懲處爭議後，高層人事異動，南山人壽今傍晚發出重訊公告，許妙靜申請退休，公司擬由業務通路功能主管、資深副總經理范文偉暫代理總經理職務，並將於近期董事會進行人事案討論。

報導指出，許妙靜在南山的官運並不順遂，去年4月因公司未妥善處理裁撤收費員管道案、新上線的境界系統不斷出狀況，導致15萬張保單停效或墊繳保費，遭金管會以決策失當、未善盡督導管理責下令停職半年，成為首位被停職的保險公司總經理，直至去年10月才停職屆滿回任。

消息人士指出，許妙靜曾擔任中信金財務長長達7年時間，2011年再由銀行轉戰壽險產業，被當時南山董事長杜英宗委以大任，為南山成立以來首位女性總經理。