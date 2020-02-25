防疫不防藝　故宮推廣館藏線上看，在家也可悠遊博物館

（台灣英文新聞／文化組 台北報導）國立故宮博物院近日因預防新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情而調整北部院區開館時間，不過館方現積極推廣虛擬博物館及線上資源，讓民眾在家就可以透過網路悠遊博物館。

故宮今（25）日發布新聞稿表示，故宮近日彙整院內豐沛的線上資源，推出包含「720。VR走進故宮」、「主題式策展」、「典藏精選」、「故宮Open Data」專區，以及「故宮教育頻道」等特點；此外，Google推出的線上藝廊應用程式「Arts & Culture」中，也有收錄故宮的線上展覽。

館方表示，故宮推動「無牆博物館」逾10年，積極與國內外教育單位合作，開放文物圖像素材，並將典藏資料和教育系統進行應用程式介面（API）鏈結，打造博物館與各式教學體系之間的數位學習生態圈。

館方指出，故宮現有數位學習資源完備，並與館校鏈結STEAM教案、館校合作電子書、雲端藝術影音平台等線上學習資源，整合放置於「故宮教育頻道」，讓全國師生能線上備課及在家學習，使學習不中斷。

另外，故宮近期特展「國寶聚焦」與「四方來朝—職貢圖特展」也推出線上展覽，民眾可由「國寶聚焦」認識美術史中聲名赫赫的一時之選，也可透過職貢圖特展專屬網站，一窺描繪邦交國、藩屬國與邊地部族的圖像；「主題式策展」內更有歷年經典大展線上資源可供回顧賞味。

此外，為提供民眾在家一手掌握古文物，故宮「Open Data」專區目前提供超過七萬張中低解析度與一萬張以上高解析度的圖像資料供民眾免費下載使用，無需申請、不限用途，也不用付費。

館方提及，故宮近期亦於「Arts and Culture」平台上擴充超過200件典藏精選文物之高解析影像，並新增四款線上展覽，展示〈龍藏經〉、〈犧尊〉、〈漢宮春曉〉等經典文物，與全球觀眾一起賞析經典文物。

館方指出，故宮線上資源可玩、可逛、可學，包含環景體驗、策展觀點、教案設計，以及文物賞析等，歡迎民眾善用故宮豐沛線上資源，不限時間及場域皆可暢遊雲端故宮，享受故宮資訊科技的跨域成果。