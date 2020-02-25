臺灣青年海外志工立「足」肯亞 尋「蚤」蹤跡

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）教育部青年署鼓勵18-35歲青年運用所學專長與知能投入海外志工服務，去來自國立臺灣大學公衛學院與農學院的六名學生，因對蟲媒傳染病研究感興趣，共同組成「臺大公衛蟲媒傳染病實驗室」團隊，並與舊鞋救命國際基督關懷協會合作，於去年暑假前往非洲肯亞的村落，運用自身所學公共衛生以及昆蟲學的知識與技能，進行沙蚤防治服務工作。

沙蚤病通常流行於非洲與中南美洲的貧困地區，是由一種名為沙蚤的很小跳蚤，所寄生造成的疾病，沙蚤生活在土壤中，常會寄生在人類的腳上，使患者搔癢、疼痛，嚴重感染者甚至會不良於行。

為了解居家和學校的環境情況，團隊走訪了村裡49個家戶，發現當地房子大多由木頭與土塊建造而成，室內地板是泥土做的，有些家庭沒有電燈，客廳或廚房同時是他們的臥室。隊員從中蒐集許多土壤樣本，發現土中有沙蚤的幼蟲，幼蟲變成成蟲後寄生在村民身上。

此外，看到村裡大部分的孩子都沒有穿鞋子，或是只穿了包覆性不佳的拖鞋，腳掌因為沙蚤寄生而變得坑坑洞洞，於是團隊透過清洗傷口、浸泡藥水、塗抹凡士林，為感染的學童清理腳上的沙蚤傷口，並發送一雙鞋子給每位孩子，避免他們雙腳直接接觸有沙蚤的土地。

團隊並以問卷方式調查村民和學生對沙蚤病的了解程度，建立資料庫作為改善計畫和成效追蹤的參考。且為了強化民眾的防疫認知，隊員也對居民們進行預防沙蚤的衛生教育，告知他們維持居家環境和個人整潔的重要性，不僅大大減少感染率，也改善了居民的生活。