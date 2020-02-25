台北福華 專攻健康低卡五星美食餐盒

現在民眾減少出入公眾場合聚餐，也有許多公司行號減少中午外出購餐，並詢問飯店訂購團體外帶餐盒需求量增加，台北福華順勢推出健康食材「低GI私房餐盒」，飯店內的中餐廳以各自的菜系為基礎，分別推出了江浙菜、粵菜與台菜的餐盒，價格從260元起，提供消費者多元化的選擇，亦可依客製化需求製作不同價位餐盒，貼心服務享用五星美食餐盒。

江浙菜餐廳「江南春」主廚劉宜嘉提到，台北福華開始販售餐盒是從2003年SARS期間，因為大家不敢外出用餐，便有了銷售餐盒的構想，一路延續至今2019年銷售已超過7千多個便當。台北福華大飯店推出的餐盒，其中唯一特色就是「與菜單一模一樣」，主廚劉宜嘉表示，因為怕訂餐盒的人吃到不喜歡的配菜，每年菜單印製後，並盡力維持便當與菜單一致性；另一個特色則是菜色「由各餐廳受歡迎的菜餚延伸」，像是江南春的揚州香炒飯餐盒，主食便是江浙料理的代表「揚州炒飯」，搭配香菇、筍子、蝦仁與墨魚等配料，主菜蔥燒燴子排使用主廚調製滷汁，超過1個小時慢火熬滷而成的排骨，搭配蔥燒方式調理，吃起來味濃卻不膩口。食材和調味基本都是與飯店內用的菜餚來自「同一鍋」，讓大家也能享有飯店餐廳的高品質。

蓬萊邨台菜餐廳則是以餐廳招牌的金瓜炒米粉使用手工米粉，起鍋放置也不會軟爛，南瓜十分入味。主菜麻乳香滷肉以紅麴、醬油與甘蔗滷製；配菜糖醋鮮魚片使用青衣魚，醬汁不甜膩，另有清炒高麗菜與菜脯炒小魚，嚴選新鮮在地食材味道鮮美，還有符合時下訴求健康養生，少油、少鹽、澱粉攝取量少的低GI餐盒，其中主食為紫米養生飯主廚親自配菜以碗豆鮮蝦仁、木耳嫩雞絲、涼拌鮮秋葵，絕對讓您吃的很有飽足感，身體輕鬆無負擔；珍珠坊主廚團隊特製「紅麴雞粒飯」將具有降膽固醇降血壓功效的國寶養生食材「紅麴」入飯，再將鮮菇燒牛肉、鮮露巴沙魚、野菇扒時蔬、養生黑木耳入盒，讓大家營養均衡攝取不煩惱，不但份量夠也很美味。

外賣私房餐盒價位約為館內用餐的1/2至1/3，上週起陸續接到詢問訂購電話，受到商圈上班族及小家庭消費者的大力捧場。中午也有鄰近公司行號一次訂購近百個餐盒，在沒有任何廣告宣傳的操作狀況下，隔日訂購量暴增一倍，外食族及家庭主婦不必煩惱思慮餐點選擇或食材準備，提供更營養豐富的用餐選擇與最安心便利的服務，輕鬆享用價格實惠五星級私房餐盒，只要一通電話就可搞定！