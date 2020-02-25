台北王朝大酒店 「國宴級禮遇商業午餐」買一送一

看好頂級客群高消費力，台北王朝大酒店旗下中餐廳玉蘭軒即日起~5月29日推出「國宴級禮遇商業午餐」，由擁有逾20年國宴掌廚經驗的林芫榮副主廚親自操刀。「國宴級禮遇商業午餐」套餐內容有迎賓前菜、脆皮松坂肉、國宴湯盅、豪華雙主餐及水果甜品，售價1,280元+10%/套，買一送一，超高CP值優惠，滿足商務洽談、宴請貴賓的用餐需求。

林芫榮曾擔任過三任總統的隨行主廚，也時常陪同總統至海外參訪，林芫榮掌握每位總統的口味及飲食喜好，再加上多年國宴掌廚經驗與精湛刀工，巧手創造各式極品中華料理，征服海內、外貴賓的味蕾。

「國宴級禮遇商業午餐」主打平日中午時段宴客需求，豪華主餐部分可五選二，分別有「蒜香牛菲力」、「馬拉盞蝦球蚌」、「黑椒羊小排」、「清蒸海上鮮」和「川味蒸鮮魚」。「蒜香牛菲力」選用極佳澳洲進口牛多汁鮮嫩的菲力，加入蒜片煎至香氣四溢，立刻食慾大開；「馬拉盞蝦球蚌」以進口大蝦製成蝦球，淋上特製蝦醬辣椒與多款醬汁爆香而成的馬拉盞醬汁，讓人忍不住一口接一口，十分下飯；「黑椒羊小排」選用肉質鮮嫩的澳洲進口羊小排，搭配濃郁的黑胡椒醬汁，令人食指大動。

「清蒸海上鮮」和「川味蒸鮮魚」則是挑選新鮮海鱸，以蒸煮手法強化海鮮的鮮、甜滋味，提供清蒸與川味兩種不同特色選擇。除了豪華主餐外，顧客還可享有迎賓盤、脆皮松坂肉、以精緻刀工108劃切成的菊花燉雞盅、野菇扒時蔬、精緻甜點與水果。「國宴級禮遇商業午餐」每套售價1,280元+10%/套，買一送一，供應時間為每週一至週五11：30-14：00，不管是商務洽談，或是宴請貴賓，都讓顧客吃得滿意又有面子。詳情請洽專線02-2719-8399