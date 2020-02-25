今起新北市補習班、課照中心比照學校防疫標準 密閉空間須戴口罩

為防治新冠肺炎疫情， 新北市長侯友宜身兼防疫作戰指揮官， 日前已將防疫提升至一級開設，視同「社區感染」 程度執行超前佈署， 除了要求機關學校等單位嚴格執行防疫演練及各項防疫作業，今( 25)日也要求全市補習班及課照中心比照學校防疫標準， 密閉空間須戴口罩，以維護學生健康，讓市民安心。

新北市積極訪視補習班及課照中心防疫工作整備情形， 要求各補習班及課照中心，落實三級防護， 出門前由家長幫孩子量體溫、落實生病不上課原則， 入班前由補習班或課照中心再次量體溫，並隨時注意學生健康狀況， 並加強宣導7項健康守則(備物資、重消毒、量體溫、勤洗手、 確通報、戴口罩、生病不上課)， 要求補習班及課照中心落實防疫措施， 藉由公私協力共同合作杜絕疫情。

此外，侯友宜市長特別指示， 補習班及課照中心應比照學校的防疫措施， 補習班或課照中心如為不通風之密閉空間， 即日起全面要求所有師生一律戴上口罩，以確實保護孩子，並自明( 26)日起納入加強稽查項目，並會隨疫情發展隨時調整政策。 如補習班或課照中心有未依規定部分，家長亦可向教育局反映。 若家長視學生身體狀況及學習需求，選擇在家自行照顧及學習， 補習班及課照中心將依退費標準予以退費，家長如有相關消費爭議， 可至行政院消費者保護會網站（https://appeal. cpc.ey.gov.tw/WWW/Default.aspx ）進行線上申訴。

教育局相當重視學童安全，將持續落實學校、 補習班及課照中心防疫工作，做好環境消毒，透過家長、 補習班及課照中心、學校三級防護嚴密控管，讓防疫行動全面落實， 市府並將持續辦理擴大稽查，抽檢全市補習班、課照中心， 為學生學習環境做最高規格的安全把關，若補習班未依規定辦理， 依短期補習班設立及管理準則第35及36條， 補習班違反相關法令規定情事，得視其情節輕重，分別為糾正、 限期整頓改善或停止招生之處分；若其情節重大，最重撤銷立案。