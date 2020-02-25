新北校園防疫總動員 侯友宜開學日到校視察

今(25)日是高中職以下各級學校開學首日， 新北市長侯友宜親自到海山國小視察學生上學時學校防疫工作執行的 狀況，並主動與學生一同接受量測體溫， 即停留在門口關心每個孩子入校時的狀況， 侯市長現場亦表示由衷感謝校內教職員工對防疫工作的努力， 也再次叮囑學校執行防疫工作要全力以赴， 讓家長安心的把學生送到學校上學。

侯友宜市長表示，新北市推動「三級防護、健康五原則」， 全力防堵嚴重特殊傳染性肺炎疫情進入校園， 開學的防疫工作如同作戰，絕對要做到滴水不漏， 學校務必將防疫列為第一優先順位，妥善執行各項防疫細節， 讓學生們可以安心的在學校裡面學習。感謝第一線的教育人員肩負「 防疫守門員」辛苦的付出，也請大家要注意自己並主動關心、 隨時注意學生健康狀況。

海山國小林瑞昌校長說，學校嚴格落實防疫守則， 開學前就已掌握校內教職員工生出國史調查結果， 並召集學校同仁做好詳細的規畫及演練。因為學校學生人數較多， 所以特別規劃學生入校後採分點方式在前庭及穿堂佈置16條動線進 行體溫量測，並設置隔離區，針對體溫異常者進行複檢， 以確保能落實篩檢又不會讓學生因量體溫而造成太大的不便。

海山國小表示，在24日已遵照教育局的規定， 逐項模擬演練防疫工作，在開學前也完成全校環境消毒， 並已備妥耳(額)溫槍、洗手液或肥皂、漂白水、 酒精及口罩等防疫物資。學校每班教室內均有配置漂白水、 兒童口罩10個；每2班配置額溫槍1支， 同時於洗手檯放置抗菌洗手慕斯或肥皂， 各項數量均足夠於開學使用，請家長放心， 也感謝中央與市府的物資到位，讓大家能放心備戰。 學校也特別設置防疫專區櫥窗宣達最新防疫資訊， 會持續落實宣導學生勤洗手、隨時掌握孩子健康情形， 每天關心學生們的出缺勤狀況，做好每一道防線。另外， 也要呼籲家長，每天上學前先在家幫孩子量體溫， 共同遵守生病不上課的基本原則。

教育局表示，新北市開學後防疫工作一切從嚴， 將強力要求全市學校務必確實做好防疫工作，全力防堵疫情， 保護新北孩子們的健康。今日也安排教育局各科室主管、 督學全體總動員到全市各分區中大型學校督導落實開學的防疫工作。 另因應疫情日趨嚴峻，教育局也超前部署訂定停課、 補課及定期評量應變計畫，以「雲端行政」、「線上教學」及「 彈性補課」三大主軸， 提供市內各級學校萬一遇上停課時的完整處置作為。