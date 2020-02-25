由歷史經驗看新型冠狀病毒對市場的影響與機會

2020年1月，中國爆發的新型冠狀病毒疫情主導了市場情緒， 近日，新型冠狀病毒引發肺炎疫情蔓延， 新增確診和疑似病例人數快速上升，世界衛生組織（WHO）於1月 31日宣布將新型冠狀病毒疫情提升為「國際公共衛生緊急事件」（ PHEIC）。統計至2月10日止，中國確診病例已達40, 201例，死亡人數達908人，超過全球在SARS期間死亡的7 74人。受疫情影響， 上證參考指數在農曆春節後的首個交易日即重挫7.7%， 全球股市也因疫情衝擊走跌。富邦證券表示，以SARS疫情經驗來 看，當時短期造成金融、原物料、工業及非必需消費類股跌幅較大， 而醫療保健、公用事業及必需消費表現較抗跌，因此， 當有世界流行性疾病疫情爆發時，投資人應提高風險意識， 適量配置投資等級固定收益商品或黃金等， 以增加投資組合抗震能力。

根據中國新華社報導，中國消費者去年在農曆年期間購物、餐飲、 娛樂和旅行花費合計超過1兆人民幣，今年受到疫情肆虐影響， 農曆新年第一天，中國出遊總數比一年前下降近 30%，搭乘飛機等大眾交通工具總數更下降近40%。 過去陸客佔觀光消費金額過半的香港和陸客消費佔比逾四分之一的泰 國，是亞洲觀光受創最深的國家。

圖說: 亞洲各國的觀光收入佔比(中國&非中國地區)

統計1970年以來發生的世界流行性疾病，其中，2003年的S ARS及2009年的H1N1跌幅最深，但在疫情受到控制後， 反彈幅度也最大。整體而言，MSCI世界指數自疫情爆發後， 指數在低點反彈1個月、3個月、6個月，分別平均上漲0.44% 、3.08%、8.50%。

圖說: 1970年以來世界流行疾病期間世界指數走勢

相關分析研究指出，2019-nCoV（2019新型冠狀病毒） 的基因與SARS-CoV（嚴重急性呼吸系統症候群冠狀病毒）有 79.5%的相似性，而與蝙蝠來源CoV有96%的相似性， 因此，相似度高的病毒疫情發展過程可能類似，故透過2003年S ARS病毒爆發後股票市場的表現作為借鑑。

富邦證券表示，回顧2003年SARS病毒爆發對市場的影響可以 發現，當時全球經濟損失約330至400億美元之間， 對中國及全球GDP分別造成1.1%及0.1%的影響。 本次新型冠狀病毒雖然致死率不如SARS病毒， 但憑藉著更強的傳染性使北京、上海、廣東等80多個城市宣佈實施 封城的封閉式管理。國際機構預估，若疫情能在2到3月見到高峰， 全球GDP將受到0.15%至0.30%的影響，幅度更勝SAR S期間。

根據2003年SARS疫情經驗， 中國及香港等主要疫區在疫情爆發後，股價指數經歷約70日才出現 落底反彈，而其他影響較輕微的國家則在30日內出現止穩反彈。 整體而言，疫情對經濟的衝擊將會是暫時性的， 不至於影響當前全球經濟復甦的步伐。

圖說: 2003年SARS爆發期間對市場影響統計

在SARS疫情相對集中的中國、香港以及鄰近的亞洲國家當中，於 2003年3月3日至4月25日約2個月疫情攀升期間， 亞股累計下跌約7.7% ，其中香港、中國跌幅超過一成。金融、原物料、 工業及非必需消費類股跌幅較大，而醫療保健、 公用事業及必需消費表現較抗跌。於2003年4月25日至6月2 5日的疫情降溫期間，亞股反彈約19.9% ，其中泰國、印尼、南韓、中國彈幅均超過24%；相較之下， 馬來西亞、香港反彈幅度較小。就類股表現而言，能源、科技、 原物料、非必需消費反彈幅度較明顯；而公用事業、醫療保健、 工業反彈幅相對較小。

圖說: 2003年SARS爆發期間S&P500指數表現 Source : FactSet，MSCI，JPM

本次新型冠狀病毒疫情確診病例絕大多數集中於中國， 富邦證券表示，投資上短線宜避開中國地區營收曝險較高的企業， 或可能受到疫情衝擊的航空、運輸、飯店、遊樂園等產業類股， 並留意需求可能逆勢增加的電商、貨運、 影音多媒體及線上遊戲類股。

其次， 疫苗研發公司及防護用品生產商今年以來股價受疫情擴散帶動， 但疫苗在一般情況下需要經過多項臨床實驗及監管程序並費時數年， 因此投資人不應過度期待新型疫苗能在短期對其公司營收做出貢獻， 但在防護服及口罩等相關醫療防護用品的需求在短期有望顯著增加。

目前S&P500指數本益比來到18.8倍，高於5年平均的16 .7倍，富邦證券提醒，投資人亦應提高風險意識， 適量配置投資等級固定收益商品或黃金等， 以增加投資組合抗震能力，並追蹤後續病毒疫情的發展狀況， 當疫情獲得控制時，可伺機逢低布局產業趨勢正向的績優股。